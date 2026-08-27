Anselmi, sobre la plantilla del Elche: "Estoy contento con lo que tengo... pero no dejamos de analizar lo que el mercado ofrece"

Contento con la plantilla que tiene, pero abierto a cambios. Martín Anselmi confía en que la dirección deportiva del Elche haga "un buen trabajo" en el tramo final del mercado de fichajes, en el que no descarta la llegada de un tercer portero: "A día de hoy, nos gusta entrenar con cuatro porteros". Con la mira puesta en el duelo frente El Sardinero, en el Racing-Elche de la jornada 3 (viernes, 19 horas), el entrenador del Elche espera a un rival "muy vertical que va a apretar" mucho para "levantar a su gente". También pone en valor el nivel de su equipo frente al Dépor y el Barça: "Tenemos un plantel que, cuando logra estar concentrado, compite de maravilla".

Semana del equipo: "Nuestro trabajo es trabajar cada semana, valga la redundancia, sin importar lo que pasó en el partido anterior. Y eso hay que hacerlo al margen del resultado. Ni el otro día fuimos un desastre ni cuando ganemos seremos una maravilla. Mi trabajo es entender los "porqués" de las cosas. El motivo por el que encajas goles y por el que los haces. En lo que va de torneo y la pretemporada, hemos visto muchos pasajes del equipo que queremos ser. No nos puede correr el resultado de lo que venimos haciendo bien".

El rival, el Racing de Santander: "El Racing es un equipo que maneja bien la pelota cuando se junta. Saben tocar en corto, pero también aprovechar la profundidad de sus delanteros. A nivel defensivo saben presionar alto, pero también trabajan el bloque de una manera muy buena. Les hemos visto estos dos partidos, pero también algunos de Segunda, y tienen un proceso bastante marcado en lo que quieren ser como equipo. Tienen un estadio muy estimulante e ilusionante para jugar. Nosotros nos preparamos para jugar en atmósferas como la que vamos a vivir".

Martín Anselmi conversa con la prensa antes del inicio de la rueda de prensa. / INFORMACIÓN

Bajas: "Solo serán baja Yago de Santiago y Adam Boayar".

Bambo, John Chetauya y Abiel Osorio: "Ya pedí no hablar tanto de nombres propios en la conferencia pasada. Te la voy a perdonar porque no viniste. Están todos aptos para ser convocados. A partir de ahí, prefiero que los futbolistas reciban la convocatoria, que se la voy a dar ahora. Ya se enterarán por las publicaciones del club".

Balance del inicio de liga: "Frente al Barça entramos en un tramo con mucho caos en la segunda parte, y ese caos no nos llevó a nada. Creo que estamos entendiendo bien los momentos en los que toca presionar. Cuando estamos en defensa organizada, no nos generan tanto peligro. Los goles están llegando de situaciones muy concretas, en desajustes. Mis jugadores me representan al 100%. Tenemos un plantel que, cuando logra estar concentrado, compite de maravilla".

El Elche nunca ha ganado en Primera en El Sardinero: "La temporada que viene se ganó solo un partido fuera de casa. No hay que hacer nada distinto a lo que venimos haciendo. Toca ser nosotros y competir. Para mí el escenario es un campo de juego. El partido son once contra once, el resto es ruido. No me fijo en la hinchada, en si se ha ganado allí mucho o poco... lo que nos toca es seguir nuestro plan de juego y ser nosotros mismos. Estar juntos es lo que nos hará más fuerte"

¿Qué partido espera?: "No visualizo un partido fácil. A partir de ahí, imagino un Racing que nos va a venir a apretar. Veo un Racing vertical que tratará de generar la mayor situaciones de peligro posible para levantar a su gente"

Mercado de fichajes: "Somos un equipo de trabajo donde mi mayor foco está en entrenar y en los partidos. Obviamente, hay comunicación permanente con la directiva y estamos analizando las opciones que el mercado te ofrece. No es algo que me inquiete, me inquieta mejorar a lo que tengo. Pero sí que confío en que se hará hacer un buen trabajo. Si esa opción no aparece, seguiremos potenciando lo que tenemos. Hasta que cierre el mercado, todo está abierto tanto para entrar como para salir"

¿Fichar en la portería?: "Estoy muy tranquilo y muy contento con los porteros que tenemos actualmente en el equipo. Pero el mercado te da oportunidades a veces. Si viene alguien ahí para reforzarnos, bienvenido. Si no, pues no se dará. A día de hoy, nos gusta entrenar con cuatro porteros. Owen Bosch es un chico que podemos potenciar muchísimo".

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Owen Bosch, Alejandro Iturbe y Matías Dituro, durante un entrenamiento de la pasada pretemporada. / ECF

¿Miedo a entrar en una racha negativa si no se gana?: "Una temporada es muy larga y esto recién empieza. Nos ha tocado un partido como visitante y otro frente al actual campeón. No me centro en victorias y derrotas, me enfoco en ser constante. Ponerme a pensar en ¿qué pasa si...? Yo no me preocupo por eso. Yo me ocupo de las cosas cuando las tengo delante"