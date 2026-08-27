José Alberto, técnico del Racing, augura "un partido tremendamente exigente" ante el Elche

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha augurado un partido "tremendamente exigente" este viernes (19 horas) ante el Elche, un equipo que, a su juicio, es "capaz de llevar la iniciativa, dominar y progresar en el juego".

"Va a ser un partido tremendamente exigente y donde vamos a tener que demostrar nuestro nivel y estar a un nivel de solidaridad muy alto en los esfuerzos para poder contrarrestar esos mecanismos de juego ofensivo que ellos puedan tener", ha manifestado José Alberto en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto ilicitano.

Respecto al estado de forma del Elche, que perdió frente al Barcelona (0-5) en la última jornada, el técnico asturiano ha señalado que "un resultado así te hace estar más despierto, estar con las orejas más pinadas y sacar tu mejor versión en muchos casos". Sobre el estado físico de sus jugadores, ha explicado que el delantero Giorgi Guliashvili ha tenido "muy buenas sensaciones" durante la semana y contará con "opciones reales de jugar", mientras que el cuerpo técnico seguirá "siendo precavido" con el central Pedro Felipe para evitar una posible recaída.

José Alberto ha destacado la "personalidad" mostrada por el Racing en las dos primeras jornadas, aunque ha lamentado que el equipo solo haya sumado un punto. "Los merecimientos sirven de poco, lo que sirven son los puntos", ha subrayado. El técnico ha restado importancia a la reacción de Sergio Canales tras ser sustituido ante el Getafe y ha asegurado que "no hay ningún problema" con el centrocampista. "También indica el carácter ganador de Sergio", ha apostillado.

El entrenador también ha valorado la llegada de Matteo Prati, al que ha visto "muy integrado" y con capacidad para adaptarse rápidamente a la idea de juego. "Es un jugador capaz de jugar hacia adelante, de relacionarse con los compañeros de manera muy sencilla, maneja muy bien las dos piernas y tiene juego aéreo, creo que es un jugador con un rol diferente a los que podíamos tener en la plantilla. Estoy muy contento con su llegada", ha añadido.

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Al ser preguntado por las posibles salidas, ha afirmado que "la gestión con todos está siendo muy sencilla", porque los jugadores "están súper centrados" y se lo están poniendo "muy fácil". Y ha reconocido que la incertidumbre por el mercado de fichajes "no es cómoda", aunque se ha mostrado convencido de que el Racing contará con "un buen equipo" cuando cierre la ventana de traspasos.