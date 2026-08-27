El mercado del Elche entra en territorio Bragarnik

Cinco días para el cierre de la ventana de fichajes veraniega. El Elche encara la recta final del mercado con varios deberes por hacer antes del próximo 2 de septiembre. La dirección deportiva trabaja en reforzar la plantilla, sobre todo en los carriles; pero también en dar salida a varios futbolistas con los que Martín Anselmi parece no contar. El mercado franjiverde entra sus últimos compases, en el territorio Christian Bragarnik, ese periodo en el que siempre el club ha firmado llegadas —algunas de renombre— desde la llegada del propietario argentino a finales del 2019.

El objetivo que traslada el club en cada comparecencia es claro: estar presente en el mercado y aprovechar oportunidades que puedan aparecer. Concuerdan en ello tanto Pedro Schinocca, director general, como Martín Anselmi, entrenador. Faltan incorporaciones... pero también hay que aligerar el número de futbolistas en nómina. El club franjiverde cuenta con 21 fichas ocupadas de las 25 que permite LaLiga. Pero la plantilla con la que trabaja el entrenador en el día a día es más larga, ya que Alejandro Iturbe, Matia Barzic, Javi Morcillo y Ali Houary están inscritos con el filial.

Además, cabe destacar que el Elche tiene libre una plaza extracomunitaria (el extremo Lucas Cepeda y el delantero Abiel Osorio ocupan dos). Son las condiciones bajo las que trabaja la dirección deportiva, tanto en materia de entradas como de salidas. Respecto a las incorporaciones, el club pretende reforzar los carriles. Principalmente el izquierdo, en el que Germán Valera figura como la única alternativa.

Contreras, Schinocca y Anselmi caminan sobre el césped del estadio Martínez Valero / Jesús Hernández/ECF

A lo largo del mercado se han monitorizado varias situaciones en el costado zurdo, con Roy Revivo como el que más cerca estuvo. Existió una oferta del club franjiverde por hacerse con el jugador del Maccabi Tel Aviv, tal y como publicó INFORMACIÓN. Pero desde el club israelí consideraron insuficiente la oferta, cercana a los 2 millones de euros, y de momento no se ha reabierto la negociación. Era un perfil muy del agrado de Anselmi, pero difícilmente será el lateral izquierdo que compita por un puesto con Valera.

No es prioritario... pero el Elche tampoco descarta reforzar el carril diestro. También hay un nombre propio, el de Rubén Sánchez. El lateral derecho del Espanyol es un viejo objetivo de Pepe Contreras, quien ha consultado por su situación en varias ocasiones desde el 2024. Lo único que impide su llegada es el acuerdo entre clubes. El conjunto perico pide una cifra cercana al millón de euros, pero la propiedad franjiverde pretende sacarle por una cifra mucho menor.

Owen Bosch, Alejandro Iturbe y Matías Dituro, durante un entrenamiento de la pasada pretemporada. / ECF

Al margen de las dos posiciones cerradas, el Elche también podría reforzar otras posiciones si aparecen oportunidades interesantes durante el tramo final del mercado. Una de esas posiciones podría ser la portería, pero el nivel de Alejandro Iturbe durante el verano le convierte en un fiable guardameta suplente de Matías Dituro. Además, el club también confía en el canterano Owen Bosch, a quien se le trasladó a principio del verano que sería el tercer portero y así está siendo en las primeras jornadas.

Por su parte, el club ilicitano también está interesado en el defensa central Álvaro Cortés, del FC Barcelona. Es una posición en la que Anselmi cuenta con efectivos suficientes, pero se trata de una oportunidad de mercado que la dirección deportiva está decidida a completar. Eso sí, hay mucha competencia por el central, quien también cuenta con el interés de otras ligas de Europa. El ejemplo de Cortés, en quien se confía pueda jugar como franjiverde el próximo curso, también podría aplicarse a otras posiciones del campo, donde, eso sí, el Elche cuenta con todas las posiciones del campo dobladas... a falta de posibles marchas.

Nadie quiere salir

La gran anomalía del Elche este mercado veraniego no se encuentra en quienes entran. Está en quienes salen. La marcha de Álvaro Rodríguez al Bournemouth inglés por 25 millones de euros (solo la mitad para las arcas del club ilicitano) es el único adiós del equipo este verano. De hecho, el Elche es el club que menos futbolistas con contrato ha sacado de su plantilla de toda la Primera División a lo largo de este verano.

Pese a ello, las decisiones tomadas por Martín Anselmi dejan algo claro: no cuenta con todos. Tanto el central Bambo Diaby como el polivalente John Chetauya se han caído de las convocatorias frente al Deportivo de La Coruña y el Barça. Ambos ven con buenos ojos quedarse en la 2026-2027, o al menos así era hasta que han visto a canteranos como Álvaro Padilla sentarse en el banquillo por delante de ellos.

Bambo Diaby, durante un entreno esta pretemporada. / ECF

Los dos cuentan con el alta competitiva y están listos para jugar, pero no están contando para el técnico argentino. Son dos de las piezas que podrían salir en los últimos compases del mercado, pero no cuentan con un encaje sencillo debido a sus salarios y su vinculación al Elche (Bambo tiene contrato hasta junio del 2027 y Chetauya hasta junio del 2028). De hecho, Diaby ya estuvo cerca de salir a principio del verano rumbo al Pafos, pero el club chipriota desestimó su fichaje en el último momento. Junto a ellos podrían sumarse a la lista perfiles como Yago de Santiago o Adam Boayar, en sus casos con una cesión como una alternativa positiva, pero ambos tienen molestias físicas y no parece que vayan a encontrar acomodo lejos del Elche.

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En el lado opuesto, el club también estará muy pendiente en estos últimos compases del verano a una posible venta importante. La más traumática, por perfil y trascendencia, tendría nombre y apellido: David Affengruber. El central austriaco ha tenido algún error puntual en el inicio de liga, pero sería una pieza difícilmente remplazable para la plantilla (que sería todavía más dolorosa si se produce en el último día, sin capacidad para reaccionar a su marcha). El caso del austriaco es un nombre es una carpeta más de cara a un final de mercado que promete ser movido en clave franjiverde, tanto en entradas como en salidas.