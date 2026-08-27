La previa del Racing-Elche | Entre El Sardinero y el mercado

El Elche, después de empezar la liga en Riazor, vuelve al hogar de un recién ascendido este viernes (19 horas). El equipo de Martín Anselmi visita El Sardinero, casa del Racing de Santander, en el que será el tercer partido desde la llegada del argentino al banquillo. Hasta el momento, un punto de seis posibles pero más luces que sombras —pese a lo abultado del resultado frente al Barça— respaldan al técnico, que ha hecho al equipo competir con gran parte de los fichajes adaptándose al proyecto. Pero para Santander ya estarán todos.

Según explicó el propio Anselmi, el conjunto franjiverde contará con toda su plantilla "apta" para competir excepto el extremo Yago de Santiago y el delantero Adam Boayar. Facundo Buonannotte, Abiel Osorio, Ezequiel Ponce, Abiel Osorio... nombres que llegaron para elevar el techo competitivo del Elche. Y que están listos para aportar para esta jornada 3. Junto a ellos, también podrían sumarse al proyecto varias incorporaciones en los últimos días del mercado, que cerrará con la llegada del próximo 2 de septiembre; en un tramo final donde Christian Bragarnik siempre acostumbra a moverse tanto en salidas como en entradas.

Centrados en lo deportivo, pero mirando de reojo al mercado desde la tribuna de El Sardinero, el Elche buscará un imposible en su historia: ganar en Primera al Racing en su estadio. Nunca lo ha conseguido. Siete visitas, siete derrotas. Un bagaje tremendamente negativo al que Anselmi no presta atención: "Las rachas están para romperlas. Si se hubiera ganado siempre, iríamos a lo mismo: a trabajar, a seguir el plan de juego y a ser nosotros".

El once del argentino —o al menos la propuesta— empieza a quedar bastante definida tras las primeras dos jornadas de liga. Una especia de 3-4-2-1, con dos carrileros de gran recorrido y dos mediapuntas. Y las piezas que lo conforman, también. Las principales dudas para Santander están precisamente detrás del delantero, con Facundo Buonanotte ganando enteros para ser titular por primera vez, y en el centro de la zaga, con el capitán Pedro Bigas pidiendo paso una vez recuperado de su lesión.

LA PREVIA Racing de Santander : Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales, Sergio Martínez, Íñigo Vicente; Villalibre.

: Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales, Sergio Martínez, Íñigo Vicente; Villalibre. Elche : Dituro; Affengruber, Chust, Bigas; Sangare, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera; Facu Buonanotte, Ali Houary y Fer Niño.

: Dituro; Affengruber, Chust, Bigas; Sangare, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera; Facu Buonanotte, Ali Houary y Fer Niño. Estadio : Campos de Sport de El Sardinero.

: Campos de Sport de El Sardinero. Árbitro : Carlos Muñiz Muñiz (Aragón).

: Carlos Muñiz Muñiz (Aragón). Televisión : DAZN.

: DAZN. Día y hora: Viernes 28 de agosto a las 19 horas.

Ambos podrían entrar en el equipo, que apunta a tener continuidad en el doble pivote con Marc Aguado y Gonzalo Villar, en los carriles con Germán Valera y Buba Sangare y en la delantera, con Fer Niño completando notables actuaciones pese a no haberse estrenado como goleador. También podría encadenar una tercera titularidad el canterano Ali Houary, muy del agrado de Anselmi, quien ha demostrado en el inicio de liga estar para aportar al equipo desde ya. Ha viajado con el grupo el canterano Álvaro Padilla, pero no lo ha hecho la sensación franjiverde del verano, Umaru Konare.

Un rival incómodo

El Racing de José Alberto estará enfrente. Un equipo incómodo que aprieta mucho con el empuje de su afición. Ya lo demostró en su debut, llegando a ponerse 2-0 frente a un equipo Champions como el Villarreal (terminó empatando a dos). Un proyecto que, por cierto, tiene como arquitecto a Chema Aragón, director deportivo que apenas duró en el Martínez Valero unos meses en verano del 2024.

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El club montañés, que suma un punto en la tabla como el Elche, está viviendo un final de mercado ajetreado. El Atlético de Madrid quiere a su lateral zurdo Jorge Salinas y el Real Madrid al centrocampista Sergio Martínez... pero, pese a sus posibles salidas, podrían ser titulares. El central Pedro Felipe, por lesión, será la baja más sensible del Racing, que cuenta con un ataque de calidad y perfiles muy técnicos como Íñigo Vicente o Andrés Martín, ambos clave en la consecución del reciente ascenso. Serán quienes midan la evolución del proyecto de Anselmi y su fiabilidad defensiva, en entredicho tras los múltiples desajustes de la zaga que propiciaron la abultada derrota frente al Barça.