Anselmi, tras el Racing-Elche: "Con el plantel que tenemos, a veces quedamos limitados"

Martín Anselmi ha tenido que comparecer en la sala de prensa de El Sardinero tras haber mitigado en la segunda parte el bochorno de un 3-0 a favor del Racing en el descanso. El entrenador franjiverde ha achacado la derrota a la falta de intensidad de su equipo en la primera parte y ha reconocido que no cuenta en su banquillo con los jugadores precisos para cada posición del campo.

El preparador argentino ha tratado de resumir lo visto en el encuentro al recordar la obviedad de que "el fútbol se juega en más de 90 minutos y no se pueden regalar 45", para añadir después que el Elche tiene que "competir al máximo cada acción y es imposible competir como competimos los primeros 45 minutos".

"Es imposible competir como competimos los primeros 45 minutos" Martín Anselmi

No ha negado errores en el planteamiento, pero en sus respuestas volvía a incidir en la falta de competitividad de la primera parte: "Habrá seguramente errores desde lo táctico, tendremos que corregir cosas y ajustar, porque perdemos todos, pero hay que entender que en el fútbol no se puede no estar presente en el juego una primera mitad".

La plantilla se queda corta

A falta de cuatro días para el cierre de la ventana estival de fichajes, Anselmi ha trasladado que "el mercado está abierto, estamos trabajando, seguramente algunas cosas van a pasar". Y algo tendrá que pasar, porque el técnico franjiverde ha reconocido que "con el plantel que tenemos, a veces quedamos limitados para hacer ciertos ajustes por la pureza de ciertas posiciones".

"Más allá del nombre propio, lo que buscábamos con los cambios era tener desdobles y centros, sabiendo que Tete no es lateral derecho y Germán no es lateral izquierdo, pero sabiendo que eran las herramientas que teníamos para buscar el resultado. De aquí al cierre del mercado buscaremos tener otras alternativas", reconoció.

Foco en la actitud

En la misma línea de centrar el análisis en la actitud del equipo, Anselmi restó importancia a su decisión de introducir a un segundo delantero, pues en su opinión "cuando un resultado cambia encontramos respuestas en el sistema, en lo táctico, pero más allá de todo eso creo que hemos tenido otra forma de competir".

"Les dije que empecemos de cero, que entremos a competir, no les dije más. Me daba igual el resultado, que teníamos que dar otra imagen, competir de otra forma y ganar la segunda mitad", ha reseñado sobre su charla en el vestuario tras el final de la primera mitad.

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Sobre ese resurgir de la segunda parte, que subió al marcador dos goles de Buba Sangare y Fer Niño, el entrenador del conjunto ilicitano ha señalado que "la forma en que competimos la segunda mitad es la que nos puede acercar a resultados", aunque lamenta que la reacción llegó "evidentemente tarde, y así no alcanza".