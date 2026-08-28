El Espanyol avisa al Elche por Rubén Sánchez... con otros clubes apretando por el lateral

El nombre de Rubén Sánchez sigue rondando la órbita del Elche cuando quedan menos de cinco días para que el mercado de fichajes llegue a su fin. El lateral diestro del Espanyol, de 25 años, es un viejo objetivo de la dirección deportiva franjiverde. Desde el 2024, Pepe Contreras ha consultado su situación durante varios mercados. La última el pasado mercado invernal, cuando Álvaro Núñez se marchó al Celta y el Elche pensó en Sánchez para suplirle. Terminó desestimando su fichaje por las dificultades de sacarle del Espanyol y la propiedad firmó a Tete Morente y Buba Sangare.

Pero este verano la carpeta del lateral diestro se ha vuelto a abrir en clave franjiverde. De hecho, la opción lleva sobre la mesa desde el principio del verano, cuando el Elche ya se puso en contacto con Rubén Sánchez para interesarse por su situación. Al canterano perico, de 25 años, le queda un año de contrato, un hecho que facilita su salida. Y la idea tanto del Espanyol como del propio futbolista —quien no está siendo convocado por Manolo González— es que termine saliendo en los próximos días.

Rubén Sánchez, durante un entrenamiento con el Espanyol. / RCDE

Son varios los clubes que se han interesado en Rubén Sánchez, pero al lateral le atrae especialmente la opción de aterrizar en Elche. La confianza trasladada por el área deportiva franjiverde seduce al jugador, quien conoce de primera mano que es seguido desde hace tiempo en las oficinas del Martínez Valero. Pero el futbolista, a 28 de agosto, sigue a la espera de que ese interés personal que le muestra el Elche se traduzca en un acuerdo por su traspaso. Y mientras tanto, otros clubes aprietan por él.

Las condiciones del club perico son claras. Monchi, director deportivo del Espanyol, pide por Rubén Sánchez un traspaso cercano al millón de euros. También ha hecho saber a todas las partes que no negociará por el lateral en las horas finales del mercado. El Elche ya tenía bastante avanzados los términos en los que Rubén Sánchez firmaría como franjiverde... pero de momento no mueve ficha en busca de un acuerdo entre clubes.

Mientras el Elche sigue apurando los plazos por Rubén Sánchez, otros clubes avanzan con el Espanyol para fichar al lateral

La intención del Elche es apurar los plazos por el jugador, tratar de llevar la negociación a un escenario en el que la operación se abarate lo máximo posible. Pero otros clubes que también están en la puja están apretando en las últimas horas por cerrar la contratación de Rubén Sánchez, entre los que está el PAOK griego de Alessio Lisci (le tuvo en el Mirandés). En Italia y al menos otro club de Primera también están al acecho del canterano perico, cuyo futuro apunta a resolverse en las próximas horas.

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Rubén Sánchez llegó a la cantera del Espanyol en 2018, en edad de Juvenil. Fue dando pasos en la cantera blanquiazul hasta debutar con el primer equipo en 2021. Salió cedido en la 2023-2024 durante la primera parte del curso al Mirandés, y en la 2024-2025 al Granada. La temporada pasada formó parte de la primera plantilla del Espanyol, donde disputó un total de 805 minutos bajo las órdenes de Manolo González, sumando ocho titularidades y repartiendo una asistencia.