Dituro pide perdón por su error en el Racing-Elche: "Me duele en el alma no haber estado a la altura"

La derrota del Elche en El Sardinero (3-2) tuvo muchos nombres propios en clave franjiverde... y casi todos para mal. Matías Dituro fue uno de los que peor salió parado, con una intervención incomprensible que propició el 1-0 del Racing de Santander. El guardameta argentino falló a la hora de controlar el balón con los pies, midió mal y regaló el tanto a Zabiri, héroe racinguista de la noche con un hat-trick.

El portero de 39 años, horas después de una dura derrota que deja al equipo de Martín Anselmi con un punto de nueve posibles, ha salido a pedir perdón a la afición. "Ya se lo he dicho a mis compañeros y al cuerpo técnico en privado, pero ahora quiero decírselo a ustedes, franjiverdes, sobre todo a los que se cruzaron media España y estuvieron en El Sardinero para apoyarnos, entre ellos, mi mujer y mis dos hijos", inicia sus disculpas Dituro en una publicación de Instagram.

"Siento mucho el error que competí en el primer gol, me duele en el alma no haber estado a la altura del partido en ese momento", explica el guardameta, que tampoco estuvo acertado en el 3-0. "Por otro lado, quiero valorar, destacar y agradecer el enorme esfuerzo y coraje de todos mis compañeros. A pesar de la situación adversa, intentaron hasta el final levantar un resultado duro", agradece al equipo.

"De esta me levantaré más fuerte y voy a trabajar incansablemente para ayudar al equipo. Esto es Elche. De esto se trata la vida. ¡Hay que aceptar lo que sucedió, aprender, trabajar, levantarse, corregir y seguir adelante! El camino es muy largo y esto recién comienza. Siempre Elche" finaliza Dituro, uno de los capitanes del vestuario, su sentido escrito.

Refuerzo bajo palos

Los errores de Dituro en El Sardinero llegan en la misma semana en la que el entrenador habló en sala de prensa sobre la posibilidad de firmar un portero en los compases finales del mercado. "Estoy muy tranquilo y muy contento con los porteros que tenemos actualmente en el equipo. Pero el mercado te da oportunidades a veces. Si viene alguien ahí para reforzarnos, bienvenido. Si no, pues no se dará. A día de hoy, nos gusta entrenar con cuatro porteros. Owen Bosch es un chico que podemos potenciar muchísimo", dijo Anselmi sobre una posición que la dirección deportiva valora reforzar en las próximas horas.