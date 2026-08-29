El Elche de Anselmi bate récords... negativos

La temporada no ha arrancado como el Elche hubiese querido. La carta de presentación de Martín Anselmi con el Elche no está siendo la deseada y después de las tres primeras jornadas la franja solo suma un punto en su casillero. Las sensaciones en Riazor fueron positivas y se vieron detalles ilusionantes, sin embargo, tanto ante el Barcelona como frente al Racing, el equipo se vino abajo y estuvo muy lejos del nivel esperado. Lejos queda el arranque ilusionante con Eder Sarabia del año pasado y a falta de nuevos refuerzos en el tramo final del mercado, el Elche no parece atravesar su mejor momento.

Son nueve goles recibidos en este tramo inicial de campeonato y esta cifra ya es un nuevo récord para el Elche en Primera División. En las 25 temporadas anteriores de la franja en la élite del fútbol español, durante las tres primeras jornadas nunca se había recogido el balón de la red en más de ocho ocasiones. Fue en la temporada 1969/1970 con el uruguayo Máspoli en el banquillo. Por aquel entonces el conjunto franjiverde arrancó la liga cayendo ante Las Palmas en el estadio Insular con un resultado de 5 a 1.

Martín Anselmi, serio antes del inicio del Racing-Elche. / ALBERTO LOSA / LOF

En la siguiente jornada, ya en Altabix, el Elche recibió a un Real Madrid que contaba con jugadores de la talla de Gento, Amancio o Pirri. El resultado fue de 0 a 2 favorable al conjunto merengue después de que viesen puerta Amancio y Manuel Velázquez. En la siguiente fecha del campeonato la franja viajó hasta La Coruña para medirse al Deportivo. En esta ocasión tampoco pudo sumar el Elche, ya que el conjunto local se llevó el gato al agua después de vencer por un gol a cero. Aquella temporada terminó con el cuadro ilicitano en la 11ª posición a un solo punto del descenso. Pese a que la temporada la arrancó Máspoli, después de la jornada 20 el técnico fue cesado y su sustituto, hasta final de temporada, fue Otto Bumbel.

Dentro de la historia negra

La liga 2026/2027 no ha arrancado de la mejor manera y ya forma parte de la historia negra del Elche. El empate a uno en Riazor, la derrota por cinco a cero ante el Barcelona y el último tropiezo en Santander han hecho que las alarmas salten a las primeras de cambio. El mercado de fichajes de Christian Bragarnik está en tela de juicio y en los últimos días deberá buscar refuerzos, ya que a este Elche se le han visto las costuras en más de una ocasión. Así lo dejó claro Anselmi al término del partido señalando que algo sucederá en los próximos días.

Dituro corre a por el balón para sacar de portería en El Sardinero. / ALBERTO LOSA / LOF

Solo se han recibido ocho goles en las primeras tres jornadas de Primera División en una ocasión. Sin embargo, hasta cuatro veces se ha tenido que recoger el balón de la portería en siete ocasiones durante este tramo del campeonato. La más reciente fue en la temporada 1975/1976 después de caer 2-3 en el debut ante el Barcelona, volver a perder 3-2 en Granada en la segunda jornada y vencer al Atlético de Madrid 3-1 en la tercera fecha del campeonato. Aquel curso terminó con la franja evitando el descenso por un punto.

Las otras tres ocasiones en las que el Elche recibió siete tantos en las tres primeras jornadas fue en temporadas consecutivas: 1960/1961, 1961/1962 y 1962/1963. Solo en una de ellas el entrenador consiguió permanecer en el banquillo todo el curso y fue en la 1961/1962. Juan Ramón dejó al Elche octavo a final de temporada, tres puntos por encima de la promoción por el descenso que se disputaba por aquel entonces.