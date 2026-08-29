Los errores le sacan las costuras al Elche

Después de los tres primeros partidos de liga, hay mucho que mejorar y un gran trabajo que hacer en estos últimos días de mercado. Lo visto en el último duelo de pretemporada y durante la segunda parte en Riazor dista mucho de las prestaciones mostradas en el Martínez Valero ante el Barça o en el Sardinero frente al Racing de Santander. En la segunda temporada consecutiva en Primera División, el Elche está pagando caros los errores, muchos de ellos impropios de jugadores de este nivel. Por momentos el juego de la franja es vistoso, directo y atrevido, pero los despistes están lastrando a un equipo que parece haber arrancado el nuevo proyecto con mal pie.

Las imágenes del Racing - Elche /

Asimilar los conceptos no es tarea de un día, ni mucho menos. Un cambio de entrenador conlleva un proceso de adaptación a las nuevas ideas y, pese a que la forma de entender el fútbol de Martín Anselmi se asemeja a la de Eder Sarabia, también presenta ciertos cambios. Una de estas modificaciones es la línea defensiva y su formación. Con el técnico argentino se pudo ver ante el Racing de Santander cómo Affengruber ocupó el flanco derecho, Chust el centro y Bigas se encargó del lado izquierdo. Esto con Sarabia no ocurría, ya que era el austríaco el que ocupaba el centro mientras que Chust caía al lado derecho.

A la tercera jornada pudieron juntarse los teóricos centrales titulares. Después de arrancar los dos primeros partidos con Fede Redondo en el once, en el Sardinero Bigas volvió a ser titular. La nueva formación no salió como Martín Anselmi hubiese deseado y por momentos se vio a una zaga pérdida, superada y confundida. Durante la primera mitad el Elche hizo aguas y presentó una imagen anticompetitiva.

Fueron muchos los errores en los primeros 45 minutos y el lado derecho de la defensa quedó señalado con Affengruber y Buba Sangare. El Racing centró su peligro por esa zona y el Elche, lejos de mostrar carácter y personalidad, dio su peor versión. Salinas, Íñigo Vicente y Canales se encargaron de amargar la noche al ex de la Roma y al central austriaco durante cada internada en la primera mitad.

Otro que quedó señalado ante el Racing fue Dituro. Frente al Barça poco pudo hacer en los cinco tantos recibidos, pero en Santander fue uno de los causantes de la debacle en la primera mitad. En el primer gol le llegó un balón sin aparente peligro, pero el guardameta se complicó al estar fuera del área y Zabiri aprovechó el regalo. En el segundo tanto la responsabilidad recayó en la línea defensiva por un desajuste que dejó al delantero marroquí solo ante Dituro, pero en el tercero, quizás, pudo hacer más. El remate, pese a la dureza, fue al centro y el guardameta argentino, lejos de despejarlo, lo envió al fondo de la red. Nada más entrar el balón en la portería el que más se lamentó fue Buba Sangare, consciente de que si hubiese despejado el balón, la historia sería bien diferente.

Estos errores se suman a los dos primeros goles recibidos ante el Barcelona. Durante ese tramo del partido la franja estaba practicando un fútbol alegre y vistoso, pero dos deslices en la salida de balón se convirtieron en dos mazazos que terminaron marcando el rumbo del partido. Primero Buba y luego Fede Redondo se equivocaron en dos jugadas aisladas en las que Raphinha y Adeyemi no perdonaron.

Autocrítica

Tras el pitido final, uno que hizo autocrítica fue Gonzalo Villar. "Es muy difícil remontar un 3-0. El equipo se ha dejado la vida y hemos merecido empatar, pero en Primera División hay que evitar cometer tantos errores. Pueden pasar, pero hay que evitarlos lo máximo posible. Si te quedas con el partido global, la segunda parte es muy buena. En la primera, en lo que respecta a los duelos, al carácter y a los fallos, no hemos estado a la altura. Hay que espabilar", comentó a los micrófonos de DAZN. También quiso quitarle responsabilidades a Dituro señalando que el club es una familia y puede fallar cualquiera.

Quedan escasos días de mercado y dentro del territorio Bragarnik, el Elche necesita refuerzos si no quiere sufrir. En los carriles se antojan necesarios nuevos perfiles y por qué no, también en la delantera, ya que, a día de hoy, parece estar lejos del nivel de la del curso pasado. Pese a eso, Fer Niño no dejó de intentarlo en Santander y consiguió estrenarse con la franja en la segunda mitad gracias a un gran remate de cabeza. Otro portero también podría llegar a la ciudad de las palmeras, tal y como comentó Anselmi en la rueda de prensa previa.

"Con el plantel que tenemos, a veces quedamos limitados para hacer ciertos ajustes por la pureza de ciertas posiciones". Con estas palabras Anselmi evidenció tras caer ante el Racing la necesidad de sumar más activos para la causa. La plantilla es escasa y habrá que estar atentos a los últimos días de mercado.