La cuesta de septiembre acecha al Elche

La temporada no ha arrancado de la mejor forma para el Elche con dos derrotas en los primeros tres partidos. Agosto está a punto de cerrar sus puertas y, pese a la gran segunda parte en Riazor, no son muchos los aspectos positivos vistos hasta el momento. En Santander el equipo presentó una imagen anticompetitiva y desdibujada, mientras que ante el Barça, durante los segundos 45 minutos, la franja se dejó ir y recibió otros tres goles. La Primera División no espera a nadie y a falta de que cierre el mercado de fichajes este martes, el Elche encara un mes de septiembre exigente con cuatro compromisos en dos semanas.

Son muchos los frentes que se deben cerrar antes de que baje el telón el mercado de fichajes estival. Las dos últimas derrotas han evidenciado las carencias de un equipo que sigue necesitando refuerzos y nuevos perfiles en determinadas demarcaciones del campo. Los minutos con dos delanteros ante el Racing fueron los mejores y se vio a un Fer Niño mucho más suelto y cómodo por el campo al no tener que fijar él solo a los centrales.

Si esta alternativa funcionase, quizás, sería necesario buscar otro punta en el mercado a expensas del rendimiento que pueda dar Abiel Osorio, todavía una incógnita. En los carriles también se antojan necesarios más refuerzos, ya que siguen faltando efectivos y Anselmi ya ha evidenciado que la plantilla está un tanto limitada. Así lo comentó en la rueda de prensa posterior al duelo en Santander. Por otro lado, el técnico argentino también desea un cuarto portero, por lo que en la portería también debería llegar un nuevo guardameta.

Una vez concluido el mercado de fichajes, el siguiente reto que esperará al Elche será medirse a la Real Sociedad en el Martínez Valero el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:30 horas. Pese a ser todavía la cuarta jornada del campeonato, el duelo se presenta como una oportunidad clave para revertir la situación y empezar a mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria. Por el contrario, otra derrota con malas sensaciones dejaría a Martín Anselmi en una situación peliaguda y a la afición con sentimientos encontrados respecto a la entidad. Todo a expensas de lo que ocurra en el tramo final del mercado de fichajes, ya que lo puede cambiar todo. Un fichaje bomba a última hora también sería una buena forma de ilusionar a una afición que no parece estar muy conforme con el verano de su directiva.

Visita a territorio hostil

Después de cerrar la jornada cuatro el lunes siete ante la Real Sociedad, el conjunto franjiverde deberá viajar hasta Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en San Mamés. El sábado 12 de septiembre a las 18:30 horas, la franja visitará uno de los estadios con más fútbol y más afición del país. El año pasado no fue muy bien por tierras vascas y ante los leones el Elche cayó por dos goles a uno.

Después de una mala primera mitad por parte del conjunto franjiverde, el resultado al descanso fue de 0-0, pero en el minuto 63 Guruzeta adelantó a los locales. Tres minutos más tarde, Germán Valera, con una arrancada por la izquierda, provocó un penalti que André Silva, a la segunda, consiguió materializar. Cuando el partido entraba en su ocaso el Athletic Club consiguió asestar el golpe letal desde la pena máxima después de un polémico penalti de Bigas.

El tercer partido de septiembre, en jornada intersemanal, será uno de los más esperados para la afición franjiverde. El Real Madrid visitará el Martínez Valero en un duelo correspondiente a la jornada seis del campeonato y será el martes 15 de septiembre a las 21:30 horas. Mourinho dirigirá al Real Madrid en la ciudad de las palmeras por primera vez después de abandonar el conjunto merengue durante el verano de 2013, justo el momento en el que la franja consiguió ascender a la élite del fútbol español 24 temporadas más tarde.

Cerca de ganarle al Madrid estuvo el Elche la temporada pasada con Eder Sarabia. El 23 de noviembre, época en la que la franja atravesaba uno de sus mejores momentos de la temporada, ambos equipos empataron a dos, pero sin sufrimiento por parte de los merengues. Después de una jugada colectiva espectacular, Febas adelantó a los locales en el 52, mientras que Huijsen, en el 77, volvió a empatar el encuentro. Con un golazo desde fuera del área Álvaro Rodríguez puso en ventaja al Elche, pero en el 86 y con polémica incluida, el Madrid terminó empatando el partido.

El encuentro que cerrará el mes de septiembre será en el RCDE Stadium ante el Espanyol, un escenario en el que la franja cayó la temporada pasada por 1-0. Será el viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas. Después de cerrar estos cuatro encuentros, la Primera División parará durante 22 días en el que será el parón de selecciones más largo de la historia reciente en el fútbol español. Esta decisión responde a una fusión de dos ventanas de selecciones en una sola para reducir el número total de parones a lo largo de la temporada.