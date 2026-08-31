Elche CF | Mercado de fichajes
Affengruber entrena con el Elche... mientras la Premier aprieta por él
El central austriaco, que apunta a renovar si no sale en estas últimas horas del mercado, cuenta con el interés de clubes como el Southampton y el Crystal Palace
Renovación o venta. Son los dos caminos que podría tomar el futuro de David Affengruber en las próximas horas, cuando concluya la ventana de fichajes de verano. La situación del austriaco será una de las principales carpetas sobre la mesa del Elche este martes 1 de septiembre, en las últimas 24 horas del mercado. Y el nombre del central ya empieza a sonar desde distintos puntos de Europa.
Varios medios han vinculado en las últimas horas a dos nuevos clubes que estarían interesados en ficharle. El Southampton, de Segunda División inglesa; y el Crystal Palace, de la Premier League y con competición europea este curso. Según se ha informado desde Austria, Affengruber habría rechazado la oferta del Southampton. Pero todavía no ha dado respuesta a la propuesta del Crystal Palace, que le permitiría dar el salto a competir en Europa League.
El club franjiverde, tal y como desveló su director general, Pedro Schinocca; propuso renovar a Affengruber hace varias semanas. La oferta está sobre la mesa del austriaco. Y la valorará una vez cierre el mercado, siempre y cuando se quede una tercera temporada como franjiverde y no sale traspasado. Una decisión que, a pocas horas para que cierre el mercado, todavía no está tomada.
Trabajo normal
Mientras se aclara su futuro, ya sea para renovar como franjiverde o para seguir con su carrera lejos de Elche, David Affengruber trabaja con absoluta normalidad. El zaguero de 25 años, valorado en 20 millones de euros según el portal Transfermarkt, se ha ejercitado este lunes con sus compañeros, en la sesión grupal del Diez Iborra. Ha llegado en su coche personal y firmado varios autógrafos a aficionados que le preguntaban si va a seguir, sin respuesta por parte del austriaco.
En la sesión, que ha tenido a los lesionados Adam Boayar y Yago de Santiago como únicas ausencias, también ha estado Bambo Diaby. Tras la marcha de John Chetauya al Mallorca, el club sigue buscando salida a Bambo, que se ha ejercitado con un vendaje en su pierna izquierda. Todo antes de unas horas finales del mercado en las que podrían darse varios movimientos, tanto en salidas como entradas, y en las que Affengruber apunta a ser uno de los principales protagonistas.
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