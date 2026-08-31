El Elche acelera por Rubén Sánchez: principio de acuerdo con el Espanyol y ultima el contrato del lateral

El Elche acelera por Rubén Sánchez. El club franjiverde ha alcanzado un principio de acuerdo por los servicios del futbolista con el Espanyol, según ha podido averiguar INFORMACIÓN. Después de un largo verano con Rubén Sánchez como objetivo prioritario, el traspaso apunta a cerrarse en las próximas horas, pendiente de la negociación entre el club y el propio futbolista.

Tal y como ha ido contando este periódico a lo largo de agosto, el Elche y Rubén Sánchez tenían un principio de acuerdo desde hace varias semanas. Únicamente restan flecos correspondientes al contrato del jugador, pero hay optimismo de las partes para cerrarlo. El lateral catalán contaba con otras propuestas, con el PAOK griego llegando a ofertar por él, pero siempre tuvo claro que recalar en el Martínez Valero era su principal opción. La dirección deportiva franjiverde, en caso de llegar a un acuerdo con el futbolista, que está cercano; cerraría un fichaje que lleva siguiendo desde hace varios mercados. De hecho, ya fue una opción el pasado invierno tras el adiós de Álvaro Núñez, pero se terminó firmando a Buba Sangare.

Rubén Sánchez seca el balón antes de un saque de banda, con el Espanyol. / RCDE

El Elche, desde el principio de verano, ha estado apurando los plazos para firmar a Rubén Sánchez, pero la postura inflexible de Monchi, director deportivo del Espanyol, ha obligado a pagar un traspaso por el lateral, quien tenía un año de contrato como perico. El Elche ya hizo una primera oferta el pasado domingo cercana al medio millón de euros, pero fue rechazada. Ante la aparición de otros clubes que también se han interesado en Sánchez durante las últimas horas, la propiedad franjiverde ha decidido apostar por él y acelerar en las negociaciones este lunes, con algo más de 24 horas del mercado por delante.

Ante su inminente salida, el Espanyol ha decidido dejarle fuera de las convocatorias durante las tres primeras jornadas de liga. Tampoco participó en el tramo final de la pretemporada, por lo que llegaría al Elche en buenas condiciones físicas, pero sin ritmo competitivo a lo largo de agosto.

Trayectoria

Rubén Sánchez llegó a la cantera del Espanyol en 2018, en edad de Juvenil. Fue dando pasos en la cantera blanquiazul hasta debutar con el primer equipo en 2021. Salió cedido en la 2023-2024 durante la primera parte del curso al Mirandés, donde coincidió con Alessio Lisci. El técnico italiano, ahora en el PAOK, ha estado muy interesado en hacerse con sus servicios este verano.

Rubén Sánchez pasa las pruebas físicas con el Espanyol, el pasado mes de junio. / RCDE

En la 2024-2025 volvió a salir cedido rumbo al Granada, disputando más de 2.000 minutos en Segunda División. El curso pasado dio el paso definitivo de quedarse en la primera plantilla perica, tras convencer a Manolo González durante la pretemporada. Pero tuvo mucha menos importancia de lo esperado. Apenas jugó 805 minutos en liga, siendo titular únicamente en ocho ocasiones. Con solo un año de contrato por delante, el club perico y el propio Rubén Sánchez decidieron que lo mejor para las dos partes era que saliera este verano. Y tras más de nueve años en el Espanyol, a sus 25 años todo hace indicar que seguirá su carrera en Elche.

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¿Cómo juega?

Rubén Sánchez es un lateral diestro que a lo largo de su carrera también ha competido como extremo. Es una de sus condiciones que ha convencido al Elche para lanzarse a por él, ya que encaja en los carrileros del 3-4-2-1 de Martín Anselmi. Tiene capacidad para recorrer la banda diestra y se incorpora con facilidad al ataque. En caso de cerrarse su contratación, competirá por un puesto en el costado diestro junto a Buba Sangare, Tete Morente y Josan Ferrández durante la 2026-2027.