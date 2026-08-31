El Elche cierra la llegada del lateral Rubén Sánchez

El Elche cierra la llegada de Rubén Sánchez a algo más de 24 horas para que cierre el mercado. El club franjiverde ha alcanzado un acuerdo por los servicios del futbolista con el Espanyol, según ha podido averiguar INFORMACIÓN. Después de un largo verano con Rubén Sánchez como objetivo prioritario, el traspaso se ha cerrado de manera definitiva en la tarde de este lunes, por un total cercano al medio millón de euros.

Tal y como ha ido contando este periódico a lo largo de agosto, el Elche y Rubén Sánchez tenían un principio de acuerdo desde hace varias semanas. Únicamente restan flecos correspondientes al contrato del jugador, que han quedado resueltos a lo largo de este mismo lunes. El lateral catalán contaba con otras propuestas, con el PAOK griego llegando a ofertar por él, pero siempre tuvo claro que recalar en el Martínez Valero era su principal opción. De esta manera, la dirección deportiva franjiverde cierra un fichaje que lleva siguiendo de cerca desde hace varios mercados. De hecho, ya fue una opción el pasado invierno tras el adiós de Álvaro Núñez, pero se terminó firmando a Buba Sangare.

Rubén Sánchez pasa las pruebas físicas con el Espanyol, el pasado mes de junio. / RCDE

El Elche, desde el principio de verano, ha estado apurando los plazos para firmar a Rubén Sánchez, pero la postura inflexible de Monchi, director deportivo del Espanyol, ha obligado a pagar un traspaso por el lateral, quien tenía un año de contrato como perico. Eso sí, el club franjiverde, debido a su paciencia y su capacidad para llevar la negociación al límite, ha conseguido sacar al futbolista por medio millón de euros, la mitad de lo que el Espanyol pedía al inicio del mercado.

Ante la aparición de otros clubes que también se han interesado en Sánchez durante las últimas horas, la propiedad franjiverde ha decidido apostar por él y acelerar en las negociaciones este lunes, con algo más de 24 horas del mercado por delante.

Trayectoria

Rubén Sánchez llegó a la cantera del Espanyol en 2018, en edad de Juvenil. Fue dando pasos en la cantera blanquiazul hasta debutar con el primer equipo en 2021. Salió cedido en la 2023-2024 durante la primera parte del curso al Mirandés, donde coincidió con Alessio Lisci. El técnico italiano, ahora en el PAOK, ha estado muy interesado en hacerse con sus servicios este verano.

Rubén Sánchez disputa un balón al espacio con Ferland Mendy, durante la temporada pasada. / Javier Borrego/AFP7

En la 2024-2025 volvió a salir cedido rumbo al Granada, disputando más de 2.000 minutos en Segunda División. El curso pasado dio el paso definitivo de quedarse en la primera plantilla perica, tras convencer a Manolo González durante la pretemporada. Pero tuvo mucha menos importancia de lo esperado. Apenas jugó 805 minutos en liga, siendo titular únicamente en ocho ocasiones. Con solo un año de contrato por delante, el club perico y el propio Rubén Sánchez decidieron que lo mejor para las dos partes era que saliera este verano. Y tras más de nueve años en el Espanyol, a sus 25 años, firma por el Elche para la 2026-2027.

¿Cómo juega?

Rubén Sánchez es un lateral diestro que a lo largo de su carrera también ha competido como extremo. Es una de sus condiciones que ha convencido al Elche para lanzarse a por él, ya que encaja en los carrileros del 3-4-2-1 de Martín Anselmi. Tiene capacidad para recorrer la banda diestra y se incorpora con facilidad al ataque. Entre sus virtudes destaca su portentuoso físico, su capacidad para repetir esfuerzos y ocupar todo el carril.

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Pese a que según ha podido saber INFORMACIÓN está en condiciones físicas óptimas, llega al Elche sin ritmo competitivo. Rubén Sánchez se ha quedado fuera de gran parte de la pretemporada perica mientras se le buscaba acomodo, y tampoco ha sido convocado en ninguna de las tres primeras jornadas de liga. Eso sí, se trata de un futbolista con unas grandes condiciones físicas que pueda dar rendimiento inmediato. Con su llegada al proyecto de Anselmi competirá por un puesto en el costado diestro junto a Buba Sangare, Tete Morente y Josan Ferrández durante la 2026-2027.