John Chetauya, a un paso de salir al Mallorca

El Elche entra en las últimas horas del mercado con varias tareas pendientes en el apartado de fichajes... pero también en el de bajas. El club franjiverde trabaja desde hace semanas en dar salida a dos futbolistas que no cuentan para Martín Anselmi: el central Bambo Diaby y el polivalente John Chetauya. Y en el caso del segundo, su adiós está cerca de cerrarse.

John Chetauya apunta a jugar la temporada 2026-2027 cedido en el Mallorca, según ha avanzado COPE y ha podido confirmar este periódico. El club bermellón le sigue la pista desde hace tiempo. Y tras un año en el que ha tenido varias lesiones, quieren apostar por él y darle en Son Moix la continuidad que en el Martínez Valero no va a tener. El futbolista estará este lunes en la isla, donde pasará reconocimiento médico y, en caso de superarlo, firmará en calidad de cedido por el conjunto bermellón, para competir este curso en Segunda División. La operación podría incluir una opción de compra.

John Chetauya se señala el escudo del Elche y celebra su gol frente al Celta. / ECF / Jesús Hernández

Durante este verano, John ha tenido varios problemas físicos que no le han permitido tener apenas minutos. Una falta de ritmo que ha tenido continuidad con el inicio de la temporada, ya que Anselmi le ha dejado fuera de la convocatoria en las primeras tres jornadas (frente a Deportivo de La Coruña, Barça y Racing de Santander).

Noticias relacionadas

El canterano del Elche debutó con el primer equipo en la 2020-2021, con Jorge Almirón en el banquillo. Desde entonces, ha encadenado cinco campañas como franjiverde, en las que ha vivido un descenso a Segunda y un ascenso a la élite. Ha disputado 91 partidos con el conjunto ilicitano, en los que ha anotado cuatro goles. Tiene contrato hasta junio del 2028 (dos cursos más), por lo que podría regresar a Elche tras su cesión el próximo verano.