Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncia Ayuntamiento AlicantePortavoz PSOE AlicantePeligros calas AlbuferetaSeguridad en los museosCompra viviendasFocas monje en la provinciaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF | Mercado de fichajes

Oficial: El Elche cede a John Chetauya al Mallorca

El polivalente futbolista deja el club franjiverde tras seis campañas entre el primer equipo y el filial

John Chetauya firma su contrato como jugador del Mallorca.

John Chetauya firma su contrato como jugador del Mallorca. / RCDM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Elche

John Chetauya no jugará en el Elche la temporada 2026-2027. El polivalente futbolista deja el club franjiverde tras seis años entre el filial y el primer equipo para marcharse al Mallorca, en calidad de cedido. El acuerdo ya ha visto la luz de manera oficial e incluye una opción de compra al final de la temporada. El futbolista ha firmado su contrato este lunes, ya en Palma, y jugará en Segunda División.

El centrocampista, que también puede actuar como lateral o central, ha sido seguido por el club bermellón durante los últimos años. De hecho, hace dos cursos ya hubo algún acercamiento desde Son Moix para conocer su situación. John Chetauya no contaba para el entrenador del Elche, Martín Anselmi, tras no ser convocado en las tres primeras jornadas. Junto a Bambo Diaby, era uno de los futbolistas que la dirección deportiva franjiverde pretendía sacar de la plantilla, situación que ha aprovechado el Mallorca para ficharle.

John Chetauya posa con la camiseta del Mallorca, en su anuncio como jugador mallorquín.

John Chetauya posa con la camiseta del Mallorca, en su anuncio como jugador mallorquín. / RCDE

El canterano del Villarreal llegó al Ilicitano en 2020, temporada en la que debutó con el primer equipo con Jorge Almirón en el banquillo. Desde entonces, ha encadenado cinco campañas como franjiverde, en las que ha vivido un descenso a Segunda y un ascenso a la élite. Ha disputado 91 partidos con el conjunto ilicitano, en los que ha anotado cuatro goles. Tiene contrato hasta junio del 2028 (dos cursos más), por lo que, en caso de que el Mallorca no ejecute la opción de compra, podría regresar a Elche tras su cesión el próximo verano.

Noticias relacionadas

"Estoy muy contento, con mucha ilusión de poder estar con mis compañeros y aportar al equipo", ha dicho John en sus primeras declaraciones como jugador del Mallorca, equipo entrenado por Luis García.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Llega una patera a Santa Pola con siete migrantes, entre ellos menores
  2. Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro
  3. El Hércules pedirá explicaciones a la Federación por la alineación de Javi Moreno antes de impugnar el Clásico
  4. La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
  5. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos
  6. Ignacio de la Calzada, abogado: 'Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión
  7. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  8. Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria

Oficial: El Elche cede a John Chetauya al Mallorca

Oficial: El Elche cede a John Chetauya al Mallorca

L’exposició “Instants” de Belén Jordá inaugura la programació cultural d’Espai Aura

L’exposició “Instants” de Belén Jordá inaugura la programació cultural d’Espai Aura

Les empreses de la Foia de Castalla exploren oportunitats en el sector de la defensa

Les empreses de la Foia de Castalla exploren oportunitats en el sector de la defensa

Cambios con la vuelta al cole en Elche: Educación tumba el adelanto de las clases y solo habrá un día más de vacaciones en Semana Santa

Cambios con la vuelta al cole en Elche: Educación tumba el adelanto de las clases y solo habrá un día más de vacaciones en Semana Santa

La exposición "Instantes" de Belén Jordá inaugura la programación cultural de Espai Aura

La exposición "Instantes" de Belén Jordá inaugura la programación cultural de Espai Aura

Dos estrenos absolutos para el Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de Villena en el Teatro Chapí

Dos estrenos absolutos para el Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de Villena en el Teatro Chapí

El TSJ confirma la sanción a un dermatólogo de Torrevieja por negarse a atender pacientes

El TSJ confirma la sanción a un dermatólogo de Torrevieja por negarse a atender pacientes

Elche programa hasta 23 talleres sobre uso del móvil e incorpora la risoterapia en sus centros sociales

Elche programa hasta 23 talleres sobre uso del móvil e incorpora la risoterapia en sus centros sociales
Tracking Pixel Contents