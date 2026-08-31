Oficial: El Elche cede a John Chetauya al Mallorca

John Chetauya no jugará en el Elche la temporada 2026-2027. El polivalente futbolista deja el club franjiverde tras seis años entre el filial y el primer equipo para marcharse al Mallorca, en calidad de cedido. El acuerdo ya ha visto la luz de manera oficial e incluye una opción de compra al final de la temporada. El futbolista ha firmado su contrato este lunes, ya en Palma, y jugará en Segunda División.

El centrocampista, que también puede actuar como lateral o central, ha sido seguido por el club bermellón durante los últimos años. De hecho, hace dos cursos ya hubo algún acercamiento desde Son Moix para conocer su situación. John Chetauya no contaba para el entrenador del Elche, Martín Anselmi, tras no ser convocado en las tres primeras jornadas. Junto a Bambo Diaby, era uno de los futbolistas que la dirección deportiva franjiverde pretendía sacar de la plantilla, situación que ha aprovechado el Mallorca para ficharle.

John Chetauya posa con la camiseta del Mallorca, en su anuncio como jugador mallorquín. / RCDE

El canterano del Villarreal llegó al Ilicitano en 2020, temporada en la que debutó con el primer equipo con Jorge Almirón en el banquillo. Desde entonces, ha encadenado cinco campañas como franjiverde, en las que ha vivido un descenso a Segunda y un ascenso a la élite. Ha disputado 91 partidos con el conjunto ilicitano, en los que ha anotado cuatro goles. Tiene contrato hasta junio del 2028 (dos cursos más), por lo que, en caso de que el Mallorca no ejecute la opción de compra, podría regresar a Elche tras su cesión el próximo verano.

Noticias relacionadas

"Estoy muy contento, con mucha ilusión de poder estar con mis compañeros y aportar al equipo", ha dicho John en sus primeras declaraciones como jugador del Mallorca, equipo entrenado por Luis García.