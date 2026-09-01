El Elche cede a Umaru al Ceuta

Umaru Konare saltará dos categorías para seguir creciendo como delantero. El ariete de Monforte, de 22 años, sale cedido a Segunda División en las horas finales del mercado. El Ceuta y el Elche han logrado un acuerdo por la cesión del delantero para la 2026-2027. El futbolista, que tenía contrato hasta junio del 2027, renovó hace semanas hasta 2029, por lo que se asegura su futuro como franjiverde antes de salir.

El jugador tenía otras ofertas en la categoría, pero se decanta por la ceutí debido a la posibilidad de contar con más minutos. La operación no incluye opción de compra, por lo que, en principio, regresará a al club franjiverde el próximo verano. Umaru ha vivido con incertidumbre las últimas horas del mercado, sin conocer bien su futuro. El futbolista veía con buenos ojos jugar en el Ilicitano, en Segunda RFEF, teniendo la posibilidad de entrenar con el primer equipo. Sin embargo, la insistencia del Ceuta en hacerse con sus servicios ha convencido al delantero, que tratará de hacerse un hueco dentro del fútbol profesional.

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Umaru se abraza con Ali para celebrar un gol. / Jesús Hernández/ECF

Konare ha despuntado este verano bajo las órdenes de Martín Anselmi. Hizo cuatro goles en pretemporada, siendo el pichichi del equipo. Su gran rendimiento le llevó a debutar el pasado 17 de agosto en Primera División, jugando cerca de 30 minutos frente al Deportivo de La Coruña. Ahora, seguirá con su carrera en Ceuta.