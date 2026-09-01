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Elche CF | Mercado de fichajes

El Elche cierra al argentino Kevin Lomónaco como sustituto de Affengruber

El club franjiverde acuerda la llegada del central de 24 años con Independiente por una cifra algo inferior a los 5 millones de euros; firma hasta junio del 2030

Kevin Lomónaco sonríe durante un entrenamiento con Independiente.

Kevin Lomónaco sonríe durante un entrenamiento con Independiente. / CAI

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Kevin Lomónaco como remedio para la marcha de David Affengruber. El Elcheha alcanzado un acuerdo en las últimas horas del mercado para hacerse con los servicios de Lomónaco, defensor central de 24 años. El zaguero, que fue internacional con Argentina en 2025, llega al club franjiverde a cambio de cerca de unos 4,8 millones de euros por el 80% de sus derechos. El acuerdo ha puesto fin a la deuda que arrastraba el equipo argentino por el fichaje de Iván Marcone, en verano del 2022. El futbolista ha sido inscrito en LaLiga pocos minutos antes de la llegada de las 00:00 horas. Firma por cuatro temporadas, hasta junio del 2030.

Lomónaco, inscrito en LaLiga como nuevo jugador del Elche.

Lomónaco, inscrito en LaLiga como nuevo jugador del Elche. / LALIGA

Lomónaco es el el elegido por la propiedad para sustituir a Affengruber, quien pone rumbo a la Premier a cambio de unos 10 millones de euros. El defensa también cuenta con la nacionalidad italiana, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario (ya cubiertas con Abiel Osorio, Lucas Cepeda y el recién llegado Roy Revivo). Lomónaco es un central de 1,84 metros, diestro —aunque habilidoso con ambas piernas— que sonó para muchos clubes de la élite europea en el pasado. Barça, Villarreal o Bayer Leverkusen, además de River Plate en Argentina, son algunos de los equipos para los que ha sonado el futbolista, ahora a firma por el Elche.

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Lomónaco, durante un entreno con Independiente.

Lomónaco, durante un entreno con Independiente. / CAI

Ha pasado por clubes como Lanús, Platense o Tigre, además de Independiente, en el fútbol argentino. También tuvo una experiencia en el Bragantiño brasileño. Nacido en La Plata, llegó a estar valorado en 12 millones de euros según Transfermarkt (ahora la misma plataforma le tasa en 8 kilos). El club franjiverde e Independiente apuraron las últimas horas del mercado de fichajes para llegar a un acuerdo que ha visto la luz dentro de plazo.

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