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Elche CF | Mercado de fichajes

El Elche elige al argentino Kevin Lomónaco como sustituto de Affengruber

El club franjiverde negocia la llegada del central de 24 años con Independiente; el acuerdo, muy próximo

Kevin Lomónaco sonríe durante un entrenamiento con Independiente.

Kevin Lomónaco sonríe durante un entrenamiento con Independiente. / CAI

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Kevin Lomónaco como remedio para la marcha de David Affengruber. El Elche trabaja en alcanzar un acuerdo con Independiente para hacerse con los servicios de Lomónaco, defensor central de 24 años, tal y como han desvelado varios medios sudamericanos. El zaguero, que fue internacional con Argentina en 2025, está cerca de llegar al club franjiverde a cambio de tres millones de euros por el 50% de sus derechos. Lomónaco es el el elegido por la propiedad para sustituir a Affengruber, quien pone rumbo a la Premier a cambio de unos 10 millones de euros.

El defensa también cuenta con la nacionalidad italiana, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario (ya cubiertas con Abiel Osorio, Lucas Cepeda y el recién llegado Roy Revivo). Lomónaco es un central de 1,84 metros, diestro —aunque habilidoso con ambas piernas— que sonó para muchos clubes de la élite europea en el pasado. Barça, Villarreal o Bayer Leverkusen, además de River Plate en Argentina, son algunos de los equipos para los que ha sonado el futbolista, ahora a un paso de firmar por el Elche.

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Lomónaco, durante un entreno con Independiente.

Lomónaco, durante un entreno con Independiente. / CAI

Ha pasado por clubes como Lanús, Platense o Tigre, además de Independiente, en el fútbol argentino. También tuvo una experiencia en el Bragantiño brasileño. Nacido en La Plata, llegó a estar valorado en 12 millones de euros según Transfermarkt (ahora la misma plataforma le tasa en 8 kilos). El club franjiverde e Independiente apuran las últimas horas del mercado de fichajes en Europa para tratar de llegar a un acuerdo por el futbolista, que tiene contrato con "El Rojo" hasta diciembre del 2028.

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