Thomas Lemar, un campeón del mundo para el Elche de Anselmi

Un campeón del mundo para el Elche de Martín Anselmi. El Elche y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo sorpresa, a pocos minutos para el cierre del mercado, para que el mediapunta Thomas Lemar sea franjiverde durante la temporada 2026-2027. El francés de 30 años, que no cuenta para el Cholo Simeone, llega al Martínez Valero en calidad de cedido, sin opción de compra, y completa la segunda línea del ataque del equipo.

Lemar fue campeón del mundo con Francia en 2018, en una selección que contaba con nombres como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Paul Pogba. Despuntó con el Mónaco entre 2016 y 2018, rendimiento que llevó al Atleti a pagar 70 millones de euros por sus servicios en verano del 2018. Desde entonces ha sido futbolista propiedad del club rojiblanco... pero nunca ha llegado a rendir al nivel que alcanzó en el Mónaco. El pasado curso jugó cedido en el Girona de Míchel, con el que terminó descendiendo a Segunda División.

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El futbolista, tras apenas participar en la pretemporada del Atleti, vuelve a salir cedido, en este caso al Elche. Llega sin ritmo competitivo, ya que Simeone no le ha convocado en ninguna de las tres primeras jornadas de liga. El jugador ha tenido ofertas del extranjero, con clubes turcos siguiéndole el rastro, pero finalmente se ha decantado por la opción de aterrizar en el Martínez Valero. Acumula 166 partidos en Primera División, en los que ha hecho 11 goles y repartido 15 asistencias. Además, ha ganado una liga y una Supercopa de Europa como jugador del Atleti, club con el que tiene contrato hasta junio del 2028.