Elche CF | Mercado de fichajes
Thomas Lemar, un campeón del mundo para el Elche de Anselmi
El mediapunta llega cedido por el Atlético de Madrid esta temporada; ganó el Mundial con Francia en 2018
Un campeón del mundo para el Elche de Martín Anselmi. El Elche y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo sorpresa, a pocos minutos para el cierre del mercado, para que el mediapunta Thomas Lemar sea franjiverde durante la temporada 2026-2027. El francés de 30 años, que no cuenta para el Cholo Simeone, llega al Martínez Valero en calidad de cedido, sin opción de compra, y completa la segunda línea del ataque del equipo.
Lemar fue campeón del mundo con Francia en 2018, en una selección que contaba con nombres como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Paul Pogba. Despuntó con el Mónaco entre 2016 y 2018, rendimiento que llevó al Atleti a pagar 70 millones de euros por sus servicios en verano del 2018. Desde entonces ha sido futbolista propiedad del club rojiblanco... pero nunca ha llegado a rendir al nivel que alcanzó en el Mónaco. El pasado curso jugó cedido en el Girona de Míchel, con el que terminó descendiendo a Segunda División.
El futbolista, tras apenas participar en la pretemporada del Atleti, vuelve a salir cedido, en este caso al Elche. Llega sin ritmo competitivo, ya que Simeone no le ha convocado en ninguna de las tres primeras jornadas de liga. El jugador ha tenido ofertas del extranjero, con clubes turcos siguiéndole el rastro, pero finalmente se ha decantado por la opción de aterrizar en el Martínez Valero. Acumula 166 partidos en Primera División, en los que ha hecho 11 goles y repartido 15 asistencias. Además, ha ganado una liga y una Supercopa de Europa como jugador del Atleti, club con el que tiene contrato hasta junio del 2028.
COMUNICADO OFICIAL
El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para la incorporación de Thomas Lemar. El centrocampista francés llega a la disciplina franjiverde en calidad de cedido.
Thomas Benoit Lemar (Baie-Mahault, 12/11/1995) se formó en las categorías inferiores del SM Caen, antes de dar el salto al fútbol profesional y continuar su carrera en el AS Monaco. Sus actuaciones en el conjunto rojiblanco le llevaron a convertirse en uno de los centrocampistas ofensivos más destacados del fútbol francés y a dar el salto al Atlético de Madrid en 2018.
Internacional absoluto con Francia, Lemar formó parte de la selección que conquistó la Copa Mundial de 2018. Durante su etapa en el Atlético de Madrid ha disputado 186 partidos oficiales, en los que ha aportado 10 goles y 19 asistencias, además de conquistar la LaLiga 2020/21 y la Supercopa de Europa.
Lemar es un futbolista de enorme talento, capaz de desenvolverse en diferentes posiciones del centro del campo y del frente de ataque. Destaca especialmente por su calidad técnica, su capacidad para encontrar el último pase y su habilidad para generar ventajas en los metros finales. Su visión de juego y experiencia al máximo nivel aportan un importante salto de calidad al conjunto franjiverde.
Con su incorporación, el Elche CF suma talento, experiencia y capacidad diferencial para afrontar una temporada ilusionante en LaLiga EA Sports. ¡Bienvenido, Thomas!
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