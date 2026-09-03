Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia Sánchez CongresoConcentración CeutaMural Benito Pérez GaldósAgresión fiestas CrevillentEstafa WhatsappTiempo AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF

Así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2026-2027

El club franjiverde tiene ocupadas 24 fichas del primer equipo, por lo que una queda libre

Jugadores del Elche agradecen el apoyo a la afición tras la dura derrota contra el Barça

Jugadores del Elche agradecen el apoyo a la afición tras la dura derrota contra el Barça / Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Marín

David Marín

Elche

Con el mercado de fichajes de verano ya cerrado en España, el Elche ya conoce el listado de dorsales para la temporada 2026-2027, que trae varias novedades, tanto por los últimos futbolistas en irse y llegar como por algún cambio de última hora entre los que habían iniciado la temporada.

De los 25 dorsales correspondientes a fichas del primer equipo, el Elche tiene ocupados 24 tras cerrarse el mercado el pasado 2 de septiembre, por lo que dispone de una ficha libre en el caso de que decida, en cualquier momento de aquí al 1 de enero, reforzarse con un jugador que esté actualmente sin equipo.

Últimas novedades

Los cuatro últimos fichajes en aterrizar en el Martínez Valero ya han elegido dorsal: Revivo lucirá el 3, Lomónaco el 15, Lemar el 18 y Rubén Sánchez el 22, herencia directa de Affengruber, la salida más sensible de los ilicitanos en el último día de mercado.

Iturbe saca de puerta durante el último amistoso ante el Córdoba.

Iturbe saca de puerta durante el último amistoso ante el Córdoba. / Elche CF

A su vez, el guardameta Iturbe cambia su dorsal respecto al que lucía la temporada pasada y en el inicio de esta, al habérsele tramitado ficha del primer equipo, por lo que llevará el 13 durante la 2026-2027. Hay que recordar que uno de los fichajes de este curso, Morcillo, se mantiene con número de canterano, pese a no serlo (47), y que Barzic (26), Ali (29), Padilla (30) y Nordin (33), al igual que Adam, también tendrán dorsal de futbolista de filial.

Por lo tanto, así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2026-2027:

  1. Dituro
  2. Sangare
  3. Revivo
  4. Diaby
  5. Redondo
  6. Pedro Bigas
  7. Yago
  8. Marc Aguado
  9. Eze Ponce
  10. Buonanotte
  11. Germán Valera
  12. Gonzalo Villar
  13. Iturbe
  14. Fer Niño
  15. Lomónaco
  16. Martim Neto
  17. Josan
  18. Lemar
  19. Diang
  20. Tete Morente
  21. Cepeda
  22. Rubén Sánchez
  23. Víctor Chust
  24. Osorio

Noticias relacionadas

El dorsal 25 queda libre, con disponibilidad para fichar en cualquier momento del curso. Los dorsales del filial hasta ahora desvelados son los siguientes: Barzic (26), Ali (29), Padilla (30), Nordin (33) y Morcillo (47).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
  2. La Policía de Alicante alerta de una estafa en WhatsApp que permite usar la cuenta del afectado sin expulsarlo de ella
  3. Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
  4. Estafan mas de 70.000 euros a una mujer en Altea tras hacerse con el control de su móvil
  5. Un hacker asegura haber tomado el control de la depuradora de San Isidro-Albatera y enciende las alarmas
  6. Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
  7. El incendio con explosiones de nueve coches en una campa junto al aeropuerto de Alicante-Elche alerta a los vecinos
  8. La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años

Así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2026-2027

Así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2026-2027

El bipartito de PP y Vox acelera con el plan sombra y ahora quiere llegar a 10.000 árboles más en Elche

El bipartito de PP y Vox acelera con el plan sombra y ahora quiere llegar a 10.000 árboles más en Elche

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

Una discusión en una casa rural de la Marina Alta lleva a descubrir a una fugitiva internacional por tráfico de armas

Una discusión en una casa rural de la Marina Alta lleva a descubrir a una fugitiva internacional por tráfico de armas

Un exchófer de Sánchez reconoce reuniones con Ábalos por temas del PSOE y negocios con Aldama que nunca fructificaron

Un exchófer de Sánchez reconoce reuniones con Ábalos por temas del PSOE y negocios con Aldama que nunca fructificaron

La despedida más dura del Elche: "Me llevo emociones y recuerdos inolvidables"

La despedida más dura del Elche: "Me llevo emociones y recuerdos inolvidables"

La Academia de Cine anuncia las tres películas seleccionadas para los Oscar

Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa

Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
Tracking Pixel Contents