Elche CF
Así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2026-2027
El club franjiverde tiene ocupadas 24 fichas del primer equipo, por lo que una queda libre
Con el mercado de fichajes de verano ya cerrado en España, el Elche ya conoce el listado de dorsales para la temporada 2026-2027, que trae varias novedades, tanto por los últimos futbolistas en irse y llegar como por algún cambio de última hora entre los que habían iniciado la temporada.
De los 25 dorsales correspondientes a fichas del primer equipo, el Elche tiene ocupados 24 tras cerrarse el mercado el pasado 2 de septiembre, por lo que dispone de una ficha libre en el caso de que decida, en cualquier momento de aquí al 1 de enero, reforzarse con un jugador que esté actualmente sin equipo.
Últimas novedades
Los cuatro últimos fichajes en aterrizar en el Martínez Valero ya han elegido dorsal: Revivo lucirá el 3, Lomónaco el 15, Lemar el 18 y Rubén Sánchez el 22, herencia directa de Affengruber, la salida más sensible de los ilicitanos en el último día de mercado.
A su vez, el guardameta Iturbe cambia su dorsal respecto al que lucía la temporada pasada y en el inicio de esta, al habérsele tramitado ficha del primer equipo, por lo que llevará el 13 durante la 2026-2027. Hay que recordar que uno de los fichajes de este curso, Morcillo, se mantiene con número de canterano, pese a no serlo (47), y que Barzic (26), Ali (29), Padilla (30) y Nordin (33), al igual que Adam, también tendrán dorsal de futbolista de filial.
Por lo tanto, así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2026-2027:
- Dituro
- Sangare
- Revivo
- Diaby
- Redondo
- Pedro Bigas
- Yago
- Marc Aguado
- Eze Ponce
- Buonanotte
- Germán Valera
- Gonzalo Villar
- Iturbe
- Fer Niño
- Lomónaco
- Martim Neto
- Josan
- Lemar
- Diang
- Tete Morente
- Cepeda
- Rubén Sánchez
- Víctor Chust
- Osorio
El dorsal 25 queda libre, con disponibilidad para fichar en cualquier momento del curso. Los dorsales del filial hasta ahora desvelados son los siguientes: Barzic (26), Ali (29), Padilla (30), Nordin (33) y Morcillo (47).
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