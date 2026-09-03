¿Refuerzos inminentes para el Elche de Anselmi?

El Elche cerró su plantilla el pasado 2 de septiembre con cuatro refuerzos de última hora para apuntalar el equipo de Martín Anselmi de cara a la temporada 2026-2027. Roy Revivo, Rubén Sánchez, Thomas Lemar y Kevin Lomónaco ya piensan en franjiverde y desearían poder ayudar a conseguir la primera victoria del curso cuanto antes, a ser posible este lunes en el duelo correspondiente a la cuarta jornada contra la Real Sociedad.

Sin embargo, cada uno de ellos llega a este momento inicial de la temporada en diferente estado de forma. Dos de ellos lo hacen con ritmo competitivo bastante alto para las fechas en las que nos encontramos... y otros dos tras un verano en el que la salida de sus respectivos clubes se ha alargado hasta el último momento sin contar nada para sus entrenadores.

El israelí Roy Revivo ha disputado siete partidos oficiales, en tres competiciones diferentes, con el Maccabi Tel Aviv en esta 2026-2027. Jugó tres de Europa League, otros dos de Conference cuando su equipo fue eliminado de esta competición y dos de la liga de su país. Todos ellos completos, acumulando 630 minutos y produciendo la nada desdeñable cifra de un gol y cuatro asistencias.

Roy Revivo posa con el trofeo de la Copa de Israel. / MACC

A Revivo se le nota enchufado, tanto en lo físico como en la moral, tras dar un paso adelante en su carrera deportiva, desde Israel hacia España, como en su día hiciera su padre cuando firmó, en un movimiento realmente exótico para la época, por el Celta. Los únicos peros a su posible titularidad inminente son la presencia de Germán Valera en su posición y el idioma, que se espera no sea en ningún momento una losa. El ejemplo más reciente en el mismo Elche es el de Affengruber.

Revivo llega como una apuesta fuerte de futuro en el Elche. Competirá por un lugar en el once con Germán Valera, que acaba contrato la próxima temporada y que también podría adaptarse a otras posiciones del esquema táctico de Anselmi. Como mínimo se le espera en el banquillo ante la Real y con un posible debut ante su nueva afición.

En una situación parecida a la del israelí aterriza en la ciudad de las palmeras Kevin Lomónaco, con siete partidos entre pecho y espalda desde el 26 de julio en el Torneo Apertura de Argentina, con Independiente de Avellaneda. Allí deja un club en estado de crisis desde hace tiempo y un ambiente de mucha presión. Las últimas cinco jornadas del campeonato de su país las ha disputado completas y acumula en sus piernas 477 minutos.

Lomónaco, durante un entreno con Independiente. / CAI

Su llegada debería paliar, cuanto antes, la baja de Affengruber. En su caso la duda reside en la capacidad de adaptación que tenga tras viajar desde el otro lado del océano Atlántico. Hay mucha confianza en sus cualidades y en su progresión. En teoría, Anselmi debería convertirlo en un fijo antes del parón FIFA de selecciones de finales de septiembre.

Dos fichajes sin ritmo... de momento

En el otro extremo, en cuanto a ritmo competitivo, se encuentra los dos fichajes de última hora restantes, especialmente Lemar. El francés, a sus 30 años, fue campeón del mundo en 2018, verano en el que el Atlético pagó 72 millones por hacerse con sus servicios, pero no juega desde el pasado 23 de mayo, precisamente en el Girona-Elche que salvó a los franjiverdes y condenó a su por entonces equipo a Segunda, no es titular desde el 11 de mayo y no disputa un encuentro completo desde el 31 de enero.

Lemar, durante un partido con el Girona / SERGIO PEREZ / EFE

Ese fue el único partido de la temporada pasada en el que pasó los 90 minutos sobre el terreno de juego. El objetivo inicial del Elche con Lemar es que recupere la confianza y el físico necesarios para ayudar en un modelo de juego, el de Anselmi, que requiere de muchos momentos de exigencia máxima en este aspecto. El galo ni mucho menos es un veteranísimo y en las oficinas del Martínez Valero están siendo especialmente cuidadosos en que se sienta como en casa a su llegada.

Por último, Rubén Sánchez también llega sin minutos este curso, aunque en su caso ha contado con bastante continuidad en las últimas temporadas. Terminó el curso como titular en el Espanyol en cuatro de las últimas cinco jornadas, algo que no fue suficiente para ganarse un hueco en los planes de Manolo González para la presente campaña. Durante el verano ha tenido bastante claro que su prioridad era fichar por el Elche y por eso ha alargado el proceso hasta tan tarde.

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Rubén Sánchez seca el balón antes de un saque de banda, con el Espanyol. / RCDE

En su posición, Anselmi tiene diversas alternativas que, de momento, no están funcionando como se espera, por lo que Rubén Sánchez tiene opciones de recibir galones también a corto plazo. Son cuatro llegadas de última hora en diferentes circunstancias, pero que desde el momento en el que firmaron tienen claro que quieren ayudar cuanto antes. Y, por ello, contra la Real Sociedad posiblemente se produzca más de un debut.