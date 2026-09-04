Elche CF | Mercado de fichajes
El Elche apretó por Marc Casadó en las horas finales del mercado
El centrocampista propiedad del Barça tuvo varios intereses, entre ellos el franjiverde, pero terminó saliendo cedido al Deportivo de La Coruña gracias al convencimiento del técnico Antonio Hidalgo
Los siempre ajetreados finales de mercado del Elche dejan posibles fichajes que no acostumbran a salir a la luz. Operaciones en las que se trabaja desde las oficinas del Martínez Valero, pero que no salen adelante por distintos motivos. La propiedad franjiverde vivió un frenético último día de fichajes, en el que cerró la venta de David Affengruber al Fulham inglés. En el capítulo de llegadas, hizo oficial a cuatro fichajes... que pudieron ser cinco.
El carrilero diestro Rubén Sánchez, el izquierdo Roy Revivo, el central Kevin Lomónaco y el mediapunta Thomas Lemar reforzaron el proyecto de Martín Anselmi en las últimas horas. Pero a esa lista se podría haber sumado el centrocampista Marc Casadó. El Elche trató de convencer al futbolista propiedad del Barça el pasado 1 de septiembre según ha desvelado SPORT, periódico que pertenece al mismo grupo editorial que INFORMACIÓN. El interés se produjo a través de una conversación telefónica entre Anselmi y el propio Casadó, tras hacerse público que el club culé buscaba acomodo para su canterano.
El mediocentro contó con múltiples opciones. Varios equipos de España se interesaron por él, pero también del extranjero. Arabia Saudí, Turquía y Alemania son algunos de los países desde donde preguntaron al Barça por su jugador. Pero ya entrada la tarde del pasado martes, Casadó se decidió por el Deportivo de La Coruña, con Antonio Hidalgo siendo una pieza fundamental para que aterrizara en Riazor. Curiosamente, tanto Casadó como el técnico del Dépor son de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona). Hidalgo le transmitió su idea de juego, donde encajaba al ser la figura del pivote esencial, y convenció a Casadó de incorporarse al proyecto deportivista desetimando el resto de intereses, entre los que figuraba el franjiverde.
El culé firmó en calidad de cesión, sin opción de compra, cerrando un mercado de verano en el que el Deportivo también ha completado otras operaciones de renombre como Aubameyang (Olympique de Marsella), José María Giménez (Atlético de Madrid) o Angeliño (Roma).
Posición cerrada
El Elche se interesó en su situación y apretó por cerrar su llegada, pero más tratando de aprovechar una oportunidad de mercado que con la urgencia de reforzar la posición, ya cubierta con distintos perfiles. Anselmi cuenta en plantilla con Gonzalo Villar, Marc Aguado, Javi Morcillo o incluso Martim Neto como opciones para el mediocentro, en futbolistas de características distintas. Finalmente la dirección deportiva decidió dejar libre una ficha libre que, de momento, no considera una cuestión prioritaria ocupar.
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