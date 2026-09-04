¿Quién es Haim Revivo, padre del nuevo fichaje del Elche?

El nombre de Haim Revivo ha vuelto a la actualidad del fútbol español con el fichaje de Roy, su hijo, por el Elche hace apenas unos días. Un exfutbolista que hizo historia hace tres décadas en España, al convertirse en el primer israelí en jugar en nuestro país. Dejó huella en Vigo y ahora ve como su descendencia trata de mantener con vida el honor (deportivo) de su apellido.

Precisamente hacia Haim tuvo unas bonitas palabras de agradecimiento el director general del Elche, Pedro Schinocca, durante el acto de presentación de Roy. El directivo franjiverde quiso destacar el empeño que puso el padre para que la negociación para que el ahora futbolista franjiverde pusiera rumbo a España, como hiciera él hace ahora justo tres décadas.

Roy Revivo junto a su padre, Haim / Áxel Álvarez

En el verano de 1996, Haim Revivo se convirtió en uno de los protagonistas de aquel mercado de fichajes al fichar por el Celta de Vigo. Lo hizo con exotismo, ya que se convirtió en el primer israelí en jugar en nuestro país. Poco (o nada) se conocía del fútbol de aquella zona en una época en la que las fronteras deportivas parecían acotadas a los principales países con tradición futbolera. Los celestes rompieron moldes y lo que parecía una frikada se acabó convirtiendo en una gran decisión.

Cuatro temporadas en España

Revivo (padre) había destacado en el Maccabi Haifa, con el que había participado en todas las competiciones europeas de la época (Copa de Europa, Recopa y Copa de la UEFA), aunque siempre en breves experiencias. También había sido internacional con su país. La dirección deportiva del Celta lo incorporó y allí jugó durante cuatro temporadas (1996-2000), en las que disputó 153 partidos oficiales y anotó 30 goles.

Destacó por su zurda y por su personalidad, dejando una grata imagen y recuerdo en la grada de Balaídos. También le marcaron sus fuertes convicciones religiosas, incluyendo en su contrato la negativa a jugar partidos durante el Yom Kippur, festividad que exige ayuno y recogimiento durante 24 horas. Su equipo trató de cambiar el horario de un encuentro por ello, pero no hubo manera de cambiarlo de día, aunque sí de hora, por lo que el ahora padre del futbolista franjiverde pudo disputar, al menos, la primera parte.

Revivo pugna con Manuel Pablo durante un derbi entre Celta y Deportivo / Ricardo Grobas / Faro de Vigo

Haim debutó con el Celta nada más y nada menos que en un derbi contra el Deportivo y su primer partido como visitante en territorio español lo jugó... en Alicante. Fue en un duelo contra el Hércules, que también se saldó con su primera victoria como celtista (0-2), siendo uno de los más destacados aquella tarde en el Rico Pérez y rozando el gol en una acción al inicio del encuentro en la que tuvo que ser derribado por el guardameta rival.

En aquel Celta, Revivo vivió grandes noches héroes como protagonista, como la firmada ante el Liverpool en los octavos de final de la UEFA de la temporada 1998-1999, con un gol en Anfield que confirmó el pase de su equipo a la siguiente ronda. Tras su paso por España cerró su carrera en Turquía (Fenerbahçe y Galatasaray) y en su país, donde militó brevemente en el Ashdod, club de su propiedad.

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Un cuarto de siglo después de dejar España, Revivo volvió a la primera línea de actualidad como acompañante de su hijo Roy en el estadio Manuel Martínez Valero, en el que nunca disputó un partido como profesional, ya que durante aquella época el Elche andaba entre Segunda y Segunda B. Ahora le ha lanzado un reto a su hijo, el de superarle y ser mejor que él, que deberá empezar a cumplirse en tierras ilicitanas.