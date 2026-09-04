Revivo apunta alto en su presentación con el Elche: "Tenía muchas ofertas y quiero ser mejor que mi padre"

Sin el idioma dominado, pero con una idea clara: cumplir un sueño. Así se ha presentado en sociedad Roy Revivo como futbolista del Elche, justo tres décadas después de que su apellido llegara a España a través de su padre, que también ha estado muy presente en la cita.

Roy Revivo posa con la camiseta del Elche durante su presentación / Áxel Álvarez

De Vigo a Elche, pasando por Israel. Roy Revivo será el primero de esta nacionalidad en lucir la franja verde en los más de cien años de historia del club ilicitano. "Tenía muchas ofertas, pero jugar en la liga española para mí es un sueño hecho realidad", aseveró el lateral zurdo, todavía tímido ante los micros.

No parece ser así cuando se calza las botas y salta al césped. Pese a su teórica posición defensiva, es un carrilero que destaca por sus datos en goles y asistencias, como destacó durante la presentación Pedro Schinocca, director general del Elche. "Nos dio muy buenas sensaciones desde la primera videollamada. Tiene unos números increíbles en cuanto a disponibilidad y su número de goles y asistencias nos llamó mucho la atención", afirmó el argentino.

Objetivo prioritario desde el principio del mercado, Schinocca agradeció al futbolista, a sus agentes y a Haim, padre de la criatura, sus esfuerzos para que Roy haya acabado firmando por el Elche hasta junio de 2030. "Ha rechazado numerosas ofertas para estar aquí", aseveró el director general franjiverde.

Disponibilidad inmediata

"Desde que decidí venir al Elche, muchísimos fans me han animado a fichar (a través de las redes sociales). Además, mi padre, una vez lo supo, me dijo que tengo que llegar a ser mejor que él", confesó un Revivo que asegura estar en forma y preparado para jugar el lunes y que ha visto los tres primeros partidos de liga de su nuevo equipo.

"Me han gustado mucho y tengo ganas de jugar", confesó el carrilero, tirando de optimismo tras un primer carrusel en el que el Elche solo ha obtenido un punto de nueve posibles. "Me considero un jugador muy técnico, aunque todavía tengo mucho trabajo por hacer", agregó.

Noticias relacionadas

Revivo abraza a Schinocca, director general del Elche, tras concluir su presentación / Áxel Álvarez

Este viernes, Revivo ya ha conocido lo que es trabajar en el campo con sus nuevos compañeros. También ha podido tener una breve charla con Martín Anselmi, que espera profundizar en breve. En la sesión han trabajado Rubén Sánchez y Lemar, mientras que a Lómonaco, el último fichaje estival, se le espera a lo largo del día. Por último, Fer Niño se ha ejercitado con aparente normalidad tras haber sufrido problemas físicos a principios de semana.