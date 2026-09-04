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Schinocca, la ficha libre del Elche y la opción Icardi

El director general franjiverde reconoce que se puede valorar algún fichaje de agentes libres... pero niega que sea una cuestión prioritaria

Schinocca responde a la opción de que Icardi fiche por el Elche

Schinocca responde a la opción de que Icardi fiche por el Elche

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David Marín

David Marín

Elche

La presentación de Roy Revivo también puso ante la prensa a Pedro Schinocca, director general del Elche, que dos días después de cerrar el mercado fue cuestionado sobre la opción de seguir fichando, aprovechando la ficha libre que tiene el club.

"Tenemos una ficha libre, con posibilidad de incorporar jugadores que estén libres. No nos cerramos, siempre y cuando sea algo que nos mejore y nos pueda encajar", explicó Schinocca. "No hay ni un objetivo prioritario ni una demarcación definida", remarcó.

Roy Revivo, presentado como nuevo jugador del Elche CF

Schinocca y Revivo, tras la presentación del futbolista israelí / Áxel Álvarez

Sobre estas posiciones a reforzar, Schinocca quiso poner en valor el nivel de la portería franjiverde. "Buscábamos un perfil concreto de portero, no se ha dado y estamos muy contentos tanto con Dituro y lo que significa para el club, como con la proyección que está teniendo Iturbe, por el que hicimos una inversión y lo vemos cada día mejor", aseveró el argentino.

El rumor de Icardi

El director general del Elche también fue cuestionado, para la posición de la delantera, sobre un nombre propio que ha quedado en el paro y ha sido relacionado con la entidad ilicitana en las últimas horas: Mauro Icardi.

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Mauro Icardi.

Mauro Icardi. / EP

"No ha habido ningún contacto, son rumores producto del gran jugador que es", zanjó Schinocca, que pidió confianza en los fichajes realizados y recalcó el trabajo de la propiedad encabezada por Christian Bragarnik y la inversión realizada en este mercado estival, superior a los 20 millones de euros.

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