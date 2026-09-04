Elche CF
Schinocca, la ficha libre del Elche y la opción Icardi
El director general franjiverde reconoce que se puede valorar algún fichaje de agentes libres... pero niega que sea una cuestión prioritaria
La presentación de Roy Revivo también puso ante la prensa a Pedro Schinocca, director general del Elche, que dos días después de cerrar el mercado fue cuestionado sobre la opción de seguir fichando, aprovechando la ficha libre que tiene el club.
"Tenemos una ficha libre, con posibilidad de incorporar jugadores que estén libres. No nos cerramos, siempre y cuando sea algo que nos mejore y nos pueda encajar", explicó Schinocca. "No hay ni un objetivo prioritario ni una demarcación definida", remarcó.
Sobre estas posiciones a reforzar, Schinocca quiso poner en valor el nivel de la portería franjiverde. "Buscábamos un perfil concreto de portero, no se ha dado y estamos muy contentos tanto con Dituro y lo que significa para el club, como con la proyección que está teniendo Iturbe, por el que hicimos una inversión y lo vemos cada día mejor", aseveró el argentino.
El rumor de Icardi
El director general del Elche también fue cuestionado, para la posición de la delantera, sobre un nombre propio que ha quedado en el paro y ha sido relacionado con la entidad ilicitana en las últimas horas: Mauro Icardi.
"No ha habido ningún contacto, son rumores producto del gran jugador que es", zanjó Schinocca, que pidió confianza en los fichajes realizados y recalcó el trabajo de la propiedad encabezada por Christian Bragarnik y la inversión realizada en este mercado estival, superior a los 20 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
- Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
- Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
- Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves
- Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
- Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
- La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
- Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70