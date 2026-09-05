Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida salarial profesoresMatrículas coches Tesoro VillenaMulta ambulancias EldaMompó insultos MorantTramos concentración accidentesPareja Altea Isla TentacionesEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF

El Elche quiere un cumpleaños feliz para el Martínez Valero

El coliseo franjiverde cumple medio siglo de vida este martes y un día antes habrá fiesta con partido... ¿y victoria?

Panorámica actual del estadio Martínez Valero lleno, con una aficionada sosteniendo una bufanda del Elche

Panorámica actual del estadio Martínez Valero lleno, con una aficionada sosteniendo una bufanda del Elche / Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Marín

David Marín

Elche

El 8 de septiembre el estadio Manuel Martínez Valero, nacido como Nuevo Estadio (o Nuevo Altabix) y renombrado, hasta la fecha, con el nombre de uno de los presidentes más importantes de la centenaria historia del club, cumple 50 años de vida.

Medio siglo desde su inauguración, en el año 1976, en un duelo amistoso contra la selección mexicana, con la vista puesta, como el resto del país futbolero en aquellos tiempos, en el Mundial de 1982, que se celebraría seis años después y en el que el estadio de la ciudad de las palmeras fue una de las sedes.

El estreno del Martínez Valero en 1976, en INFORMACIÓN

El estreno del Martínez Valero en 1976, en INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Desde entonces, el Martínez Valero ha vivido todo tipo de situaciones. Fiestas y decepciones. Victorias, empates y derrotas. Ha visto a numerosos futbolistas, desde los once que lo inauguraron, los primeros en marcar goles (Finarolli, Orellana y Gómez Voglino) o los encargados de estrenarlos en partido oficial.

Aquello ocurrió unos días después, el 11 de septiembre de aquel mismo año, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga de Primera División, en el que el Elche de Felipe Mesones no pasó del empate sin goles ante el Burgos. El primer tanto oficial en el nuevo estadio lo anotó el valencianista Diarte (1-4, 26 de septiembre), misma fecha en la que Cristo hizo la primera diana franjiverde. Para la primera victoria local hubo que esperar hasta el 17 de octubre. El rival tiene su miga.

La primera victoria del Elche

Aquel primer triunfo en el ahora Martínez Valero llegó contra la Real Sociedad (2-0), mismo rival contra el que este lunes la escuadra dirigida por Martín Anselmi tratará de estrenar su casillero de victorias de la 2026-2027 y proporcionar un feliz aniversario, en sus bodas de oro, al recinto ilicitano. Entonces, los encargados de brindar con sus goles fueron Gómez Voglino y Finarolli. Ahora, los Fer Niño, Buonanotte y compañía tratarán de realizar el mismo camino.

Desde aquel estreno contra los mexicanos y aquella fiesta ante los vascos han pasado muchos protagonistas con la franja verde en el pecho por el Martínez Valero, en Primera, Segunda y Segunda División B. Algunos de ellos serán homenajeados este mismo lunes. La entidad comandada por Christian Bragarnik ha preparado una serie de actos para celebrar el 50 aniversario de su hogar, en plena remodelación.

A esta fecha tan señalada no se ha podido llegar, como se había planeado, con la reforma del estadio totalmente realizada. Ese era el plan inicial, aunque desde la propiedad actual resaltan, con toda la razón, las mejoras producidas en el recinto durante los últimos tiempos. Habrá que esperar para ver su modernización completa, la de un estadio que ha sido mundialista, sede de final de Copa y hogar de la selección española, invicta en todos los encuentros disputados allí.

Noticias relacionadas

ELCHE (ALICANTE), 23/08/2026.- El centrocampista del Barcelona Fermín López (d) chuta para marcar el 0-5 ante Facundo Buonanotte, del Elche, durante el partido de LaLiga de fútbol que Elche CF y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Martínez Valero. EFE/Manuel Bruque

Imagen del último partido jugado en el Martínez Valero, un Elche-Barça de esta liga / Manuel Bruque / EFE

El lunes se quiere adelantar la festividad por las bodas de oro del Martínez Valero, que ha acogido un total de 185 partidos de Primera División, algunos de ellos con llenos inolvidables y otros, en tiempos de pandemia, con la grada vacía. 50 años de vida que esta semana se celebrarán con los auténticos protagonistas de su historia: clásicos futbolistas franjiverdes y sus aficionados. La fiesta se espera completar con un buen partido ante la Real y, como ocurriera ya en aquel lejano 1976, una primera victoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
  2. Dos kilómetros de atasco en la A-31 a la altura del Pla de la Vallonga en Alicante
  3. Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax
  4. David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
  5. Elche despide a Pedro Montore tras más de siete años como comisario de la Policía Nacional
  6. Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
  7. Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
  8. Qué ver en un día en Tabarca: guía práctica para aprovechar al máximo la visita a la isla

El Elche quiere un cumpleaños feliz para el Martínez Valero

El Elche quiere un cumpleaños feliz para el Martínez Valero

La Policía Local de Alicante interviene más de 50.000 productos falsificados durante julio y agosto

La Policía Local de Alicante interviene más de 50.000 productos falsificados durante julio y agosto

Rescatan vivas a dos personas 11 días después de la riada en Nepal

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Unax Ugalde ya tiene su estrella en Benissa

Unax Ugalde ya tiene su estrella en Benissa

Navarro Ríos, profesora de la UMH de Elche: «Debemos impulsar una transición global hacia la agroganadería regenerativa»

Navarro Ríos, profesora de la UMH de Elche: «Debemos impulsar una transición global hacia la agroganadería regenerativa»

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el gran peligro de las excedencias voluntarias"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el gran peligro de las excedencias voluntarias"
Tracking Pixel Contents