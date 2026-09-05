El Elche quiere un cumpleaños feliz para el Martínez Valero

El 8 de septiembre el estadio Manuel Martínez Valero, nacido como Nuevo Estadio (o Nuevo Altabix) y renombrado, hasta la fecha, con el nombre de uno de los presidentes más importantes de la centenaria historia del club, cumple 50 años de vida.

Medio siglo desde su inauguración, en el año 1976, en un duelo amistoso contra la selección mexicana, con la vista puesta, como el resto del país futbolero en aquellos tiempos, en el Mundial de 1982, que se celebraría seis años después y en el que el estadio de la ciudad de las palmeras fue una de las sedes.

El estreno del Martínez Valero en 1976, en INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Desde entonces, el Martínez Valero ha vivido todo tipo de situaciones. Fiestas y decepciones. Victorias, empates y derrotas. Ha visto a numerosos futbolistas, desde los once que lo inauguraron, los primeros en marcar goles (Finarolli, Orellana y Gómez Voglino) o los encargados de estrenarlos en partido oficial.

Aquello ocurrió unos días después, el 11 de septiembre de aquel mismo año, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga de Primera División, en el que el Elche de Felipe Mesones no pasó del empate sin goles ante el Burgos. El primer tanto oficial en el nuevo estadio lo anotó el valencianista Diarte (1-4, 26 de septiembre), misma fecha en la que Cristo hizo la primera diana franjiverde. Para la primera victoria local hubo que esperar hasta el 17 de octubre. El rival tiene su miga.

La primera victoria del Elche

Aquel primer triunfo en el ahora Martínez Valero llegó contra la Real Sociedad (2-0), mismo rival contra el que este lunes la escuadra dirigida por Martín Anselmi tratará de estrenar su casillero de victorias de la 2026-2027 y proporcionar un feliz aniversario, en sus bodas de oro, al recinto ilicitano. Entonces, los encargados de brindar con sus goles fueron Gómez Voglino y Finarolli. Ahora, los Fer Niño, Buonanotte y compañía tratarán de realizar el mismo camino.

Desde aquel estreno contra los mexicanos y aquella fiesta ante los vascos han pasado muchos protagonistas con la franja verde en el pecho por el Martínez Valero, en Primera, Segunda y Segunda División B. Algunos de ellos serán homenajeados este mismo lunes. La entidad comandada por Christian Bragarnik ha preparado una serie de actos para celebrar el 50 aniversario de su hogar, en plena remodelación.

A esta fecha tan señalada no se ha podido llegar, como se había planeado, con la reforma del estadio totalmente realizada. Ese era el plan inicial, aunque desde la propiedad actual resaltan, con toda la razón, las mejoras producidas en el recinto durante los últimos tiempos. Habrá que esperar para ver su modernización completa, la de un estadio que ha sido mundialista, sede de final de Copa y hogar de la selección española, invicta en todos los encuentros disputados allí.

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Imagen del último partido jugado en el Martínez Valero, un Elche-Barça de esta liga / Manuel Bruque / EFE

El lunes se quiere adelantar la festividad por las bodas de oro del Martínez Valero, que ha acogido un total de 185 partidos de Primera División, algunos de ellos con llenos inolvidables y otros, en tiempos de pandemia, con la grada vacía. 50 años de vida que esta semana se celebrarán con los auténticos protagonistas de su historia: clásicos futbolistas franjiverdes y sus aficionados. La fiesta se espera completar con un buen partido ante la Real y, como ocurriera ya en aquel lejano 1976, una primera victoria.