Horario y dónde ver el Elche-Real Sociedad de la jornada 4 de Primera División

El Elche de Martín Anselmi tratará de lograr su primer triunfo en LaLiga 2026-2027 frente a la Real Sociedad. El partido, correspondiente a la jornada 4 de la Primera División, se jugará este lunes 7 de septiembre a las 21:30 horas, en el estadio Martínez Valero.

El conjunto franjiverde llega a la cita tras un mal inicio de liga, en el que ha sumado solo un punto de nueve posibles. El equipo de Anselmi logró empatar (1-1) en la primera jornada frente al Deportivo de La Coruña, en una buena puesta en escena, pero dejó una pobre imagen frente al Barça (5-0) en la segunda jornada y firmó un mal partido en El Sardinero, perdiendo frente al Racing de Santander (3-2) en la tercera jornada.

Con algo más de aire llega la Real Sociedad al encuentro, ya con cuatro puntos en el casillero. Eso sí, el conjunto dirigido por el estadounidense Pellegrino Matarazzo ha disputado cuatro partidos, al adelantar la jornada 6 frente al Celta debido a sus compromisos en Europa League. La Real ha perdido frente al Betis (1-0) y frente al Real Madrid, ha empatado frente a los vigueses (0-0) y ha vencido al Espanyol (2-1) en este inicio de liga.

El pasado curso, ilicitanos y donostiarras empataron a uno en la primera vuelta, con goles de Álvaro Rodríguez y Mikel Oyarzabal, de penalti en el minuto 90, en el Martínez Valero. En la segunda vuelta, ya en febrero, la Real Sociedad se impuso por tres goles a uno obra de Luka Sucic, de nuevo Oyarzabal y Orri Óskarsson. El tanto franjiverde fue de André Silva.

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¿Dónde ver por TV el Elche-Real Sociedad?

El partido entre Elche y Real Sociedad de este próximo lunes se podrá seguir a través de Movistar+ LaLiga. En las diversas plataformas de pago que ofrecen este canal, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.