Anselmi, antes del Elche-Real Sociedad: "Me gusta que se haya cerrado el mercado, nos da una atmósfera diferente"

El mercado de fichajes cerró el pasado martes, tras unas horas finales frenéticas en clave franjiverde. Y el entrenador del Elche, Martín Anselmi, agradece que ese momento haya llegado. "Que se haya cerrado el mercado da una atmósfera diferente. Que se juegue una liga con el mercado abierto genera mucho ruido en los futbolistas. Affengruber ahora ha dado un paso en su carrera, pero ha empezado jugando con nosotros", explica en la previa al Elche-Real Sociedad de este lunes (21 horas).

El técnico argentino aprueba el trabajo hecho desde la dirección deportiva: "Todos los jugadores que han llegado me han transmitido sus ganas y su deseo de estar con nosotros. No voy a dar una nota, pero te puedo decir que estoy muy contento con la manera en la que hemos trabajado". Pone el foco en el 50 aniversario del Martínez Valero, en dar la primera alegría de la temporada a la afición y en no reducir el potencial de la Real Sociedad únicamente en el campeón del mundo Mikel Oyarzabal: "Si ponemos el foco en lo que puede generar un solo jugador, dejamos otros lugares descubiertos".

Balance del mercado: "Uno cuando vive en carne propia, cuando está desde dentro viviendo esas horas finales, entiende la complejidad que tiene un mercado. Hay falta de información de todo lo que pasa detrás de un mercado. Hay muchos jugadores que lleva mucho tiempo poder cerrarlos: videollamadas, explicaciones, modelos de juego, conversaciones, negociaciones, límite salarial... se trabaja todo hasta el último minuto. Es lo que pude ver ese último día. Yo estoy convencido de que hemos trabajado hasta el final para poder armar el mejor plantel posible. Y estoy muy contento porque los jugadores que han llegado no solo nos vienen a aportar soluciones, también tienen el hambre que necesitan para representar al Elche y esta camiseta"

¿Queda la plantilla completa? ¿Qué nota pone al mercado?: "Estoy muy contento con las soluciones que nos van a aportar los jugadores. Son futbolistas que han querido venir a Elche. A mí me gusta no solo conocer lo futbolístico del jugador, quiero también conocer a la persona que va a representar esta camiseta. Todos los jugadores que han llegado me han transmitido sus ganas y su deseo de estar con nosotros. No voy a dar una nota, pero te puedo decir que estoy muy contento con la manera en la que hemos trabajado. Tenemos un gran equipo de scouting y gente que se desvive para cerrar el mercado de la mejor manera. Estoy muy contento con las soluciones que nos aportarán los jugadores que han llegado"

"Estoy muy contento con las soluciones que nos aportarán los jugadores que han llegado" Martín Anselmi — Entrenador del Elche CF

Al Elche le queda una ficha libre...: "Cuando el mercado está cerrado y nos quedan libres fichas, podemos firmar a un jugador en condición de libre. No te puedo decir que no vaya a llegar ninguno porque las oportunidades siguen apareciendo. Si aparece una opción, se trata de aprovecharla, pero no en ninguna posición particular"

Momento del vestuario: "Hemos tenido una muy buena semana. Veo a los jugadores con ilusión y convencidos de la imagen que vamos a dar el lunes. También que se haya cerrado el mercado da una atmósfera diferente. Que se juegue una liga con el mercado abierto genera mucho ruido en los futbolistas. Affengruber ahora ha dado un paso en su carrera, pero ha empezado jugando con nosotros. Me gusta que se cierre el mercado para centrarnos ya en lo que va a ser la temporada del Elche"

¿Está Thomas Lemar listo para jugar?: "Sabemos que las lesiones no le han permitido tener la continuidad que habría querido. Llega después de jugar dos amistosos con el Atleti, pero tuvo una sobrecarga en los isquiotibiales. Menos el primer día, con nosotros ha estado entrenando con el grupo. Estamos ilusionados con poder verle el lunes"

Bajas: "No estará Yago (de Santiago). A los recién llegados tenemos que evaluarles para ver los que podrán ser de la partida"

¿Qué le queda a Yago para volver?: "No soy especialista para responder a algo tan complejo, pero está ya en la fase de readaptación. Es inminente que se incorpore a hacer trabajo con el grupo. Ya sale a campo y hace trabajos individuales. Para nosotros es muy importante que esté bien porque sé la clase de jugador que es. He visto acciones de él cuando pudo competir. Ojalá que pronto esté con nosotros y entrenando con el grupo"

"Para nosotros es muy importante que (Yago de Santiago) esté bien porque sé la clase de jugador que es" Martín Anselmi — Entrenador del Elche CF

Factor de Mikel Oyarzabal: "Su calidad es indudable, pero a mí me gusta pensar en neutralizar a la Real Sociedad entera. Si ponemos el foco en lo que puede generar un solo jugador, dejamos otros lugares descubiertos. La Real Sociedad es un grandísimo equipo con mucha jerarquía en su plantel, pero nos enfocamos en nosotros y en lo que tenemos que hacer, que es competir hasta el final"

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Competitividad de LaLiga: "Sabemos que es una liga compleja y que va al resultado, resultado, resultado... y los resultados no los controlamos. Nosotros controlamos salir al Martínez Valero, que cumple 50 años este martes, con la intención de dar una alegría a nuestra gente. Con la ilusión de competir, de ganar los duelos y de estar en partido. El resto es incontrolable"