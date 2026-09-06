Primera División | Jornada 4
Previa del Elche-Real Sociedad: Entre la ilusión y la presta necesidad de volver a ganar
El Elche recibe este lunes (21:30 horas) a la Real Sociedad con la intención de completar la fiesta por el 50 aniversario de su estadio con una victoria
La ilusión de ganar, sobre todo en casa y en una fecha tan señalada como el 50 cumpleaños del Martínez Valero. Esa es una de las armas del Elche de Martín Anselmi para afrontar el complejo duelo contra la Real Sociedad, con la tarea pendiente todavía de estrenar su casillero de victorias en la 2026-2027.
No ha pasado tanto tiempo... y a la vez sí. La última victoria franjiverde data del 17 de mayo, cuando aquel obús de Víctor Chust ante el Getafe puso en pie al coliseo ilicitano y cimentó un buen porcentaje de la permanencia. Ya no están Sarabia, como tampoco Affengruber o Febas. Con el mercado de fichajes cerrado, el Elche debe empezar a aprender a no echarlos de menos. Ante la Real tiene la primera ocasión para ello.
Pese al día y la hora, se espera ambiente festivo en un Martínez Valero que llega al medio siglo de vida con la sonrisa de acoger partido de élite, como hiciera en 1976 cuando fue inaugurado. Nunca han sobrado las victorias en Primera en la ciudad de las palmeras. Por eso ahora se quiere ganar. No solo para respirar en la tabla, ya que todavía queda mucho camino en liga por delante, sino más bien para ilusionar. Para que este proyecto de Bragarnik que ahora dirige Anselmi, ofrezca sensaciones de dar pasos hacia adelante.
Para hacerlo, el técnico argentino no tiene bajas inesperadas. Ha recuperado a Fer Niño, con problemas físicos a principios de semana y el único no disponible, en principio, es Yago. Se esperan caras nuevas en la convocatoria, con posibilidades de debut para Revivo, Lemar y Rubén Sánchez.
La necesidad de ganar viene también, pese a estar en septiembre, al mirar el calendario que tiene por delante el Elche antes del parón de selecciones, con dos durísimos envites a continuación del de este lunes: Athletic y Real Madrid. Derrotar a la Real Sociedad serviría para reforzar la moral, consolidar la idea y, de paso, brindar completamente por las bodas de oro del Martínez Valero.
Vuelve Héctor Fort
Enfrente está la Real Sociedad, que llega al compromiso tras cosechar un amargo empate sin goles ante el Celta el pasado jueves, un choque donde los donostiarras dominaron la primera parte, pero en el que se desinflaron en la segunda.
En el apartado de novedades, Pablo Marín, que arrastraba molestias físicas, se ha reincorporado al grupo con normalidad y podría entrar en la expedición. De este modo, la única baja confirmada es la del lateral Odriozola, quien continúa con el proceso de recuperación de su lesión de ligamento cruzado.
Héctor Fort, fichado en los últimos días de mercado, volverá a la que fue su casa la temporada pasada, tras estar cedido en el Elche por una temporada procedente del Barcelona, en una proyección que se vio claramente cortada en diciembre, cuando estaba ofreciendo su mejor versión, debido a una inoportuna lesión de hombro.
Pellegrino Matarazzo dispone así de prácticamente la totalidad de su plantilla, aunque el técnico estadounidense no podrá recurrir en esta ocasión a varios jugadores del filial, al haber disputado su partido el sábado.
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