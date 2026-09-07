Medio siglo de recuerdos y leyendas para honrar la historia del Martínez Valero

No todos los días se cumplen 50 años de historia. El Martínez Valero celebra este martes 8 de septiembre sus bodas de oro. Cinco décadas en las que el estadio del Elche ha vivido un Mundial, una final de Copa y hasta cinco ascensos a Primera División de su equipo. Y el club, en una fecha señalada, quiso rendir un sentido homenaje a muchos de los emblemas que han agrandado la leyenda del Elche durante tanto tiempo.

El homenaje arrancó 15 minutos antes del Elche-Real Sociedad. Lo hizo con un emotivo recuerdo en la megafonía del estadio: la voz del mítico Paco Gassó, speaker franjiverde durante más de tres décadas. "Os puedo asegurar que volver a coger este micrófono me emociona muchísimo", dijo por megafonía emocionado.

Nino y Miguel Quirant se abrazan sobre el verde del Martínez Valero, este lunes. / Áxel Álvarez

Gassó relató un once histórico del Elche, en el que fueron incluidas varias de las mayores leyendas en la historia del club. Miguel Recio en portería, centrales para Nando López, Edu Albácar y Gonzalo Verdú; carril diestro para Félix Palomares y zurdo para Edu Albácar. En el centro del campo, Fidel Chaves y Paco Bonet, mediapunta para Marcelo Trobbiani y arriba, para los goles, Claudio Barragán y Juan Francisco Martínez "Nino". Junto a ellos, también saltó el "eterno capitán" Miguel Quirant.

Con el once ya sobre el verde y tras una ovación cerrada de gran parte del Martínez Valero, el club proyectó en los videomarcadores los distintos campos en los que ha jugado desde su fundación en 1923, destacando especialmente tanto el estadio de Altabix como el propio Martínez Valero. También se recordó gran parte de la historia del club, repasando cada una de las hazañas vividas durante las últimas décadas.

El once del Elche posa con camisetas históricas del club. / Áxel Álvarez

El acto estuvo acompañado por fuegos artificiales lanzados desde la zona de Fondo Norte del estadio. Y tuvo continuidad con la salida de los equipos de Anselmi y de Matarazzo al campo. Los once jugadores del Elche saltaron al verde con camisetas históricas de la entidad, una distinta por cada cinco años. Y fueron de la mano con hijos y nietos de personas que, de una manera u otra, han trabajado en hacer más grande el Elche y el Martínez Valero durante estos 50 años.

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"Soy la bisnieta del hombre que tiraba las tracas en Altabix y en este estadio", se podía leer en una de las camisetas de los niños. "Soy la nieta del hombre que no dejó morir ni este club ni este estadio", rezaba la vestimenta de la nieta de Martínez Valero, quien da nombre a un estadio que ya cumple 50 años... y los que quedan.