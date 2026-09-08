Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus Ultra ZapateroEntrada masiva CeutaMatriculación escolar AlicanteNavidad en AlicanteSemidesnudos en la ExplanadaAlerta naranja en AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF 2-3 Real Sociedad

La afición del Elche pone el foco en la falta de contundencia atrás: "Defendemos muy flojitos, dejamos al rival muy libre"

El franjiverdismo lamenta la falta de fichajes en la delantera, donde "Fer Niño está muy solo"; división con el trabajo de Anselmi en estas primeras cuatro jornadas

La afición del Elche opina tras la derrota frente a la Real Sociedad (2-3)

La afición del Elche opina tras la derrota frente a la Real Sociedad (2-3)

Alejandro Ruiz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

"No se puede competir así". "La primera parte es para tirarla a la basura". "En defensa somos muy flojitos, se nos escapan los rivales, van muy libres". La afición del Elche, todavía caliente tras la cruel derrota frente a la Real Sociedad (2-3), se mostró especialmente crítico con dos aspectos: el bagaje defensivo del equipo, que ha encajado 12 goles en las primeras cuatro jornadas, y la mala primera parte del equipo entrenado por Martín Anselmi.

Durante una encuesta realizada por INFORMACIÓN en los aledaños del Martínez Valero, el franjiverdismo puso el foco en el mal momento en la zaga que vive el Elche. "Creo que se debería de cambiar la línea de cinco defensas. Con las bajas que hemos tenido, sobre todo la de Affengruber, pues se nota la diferencia de calidad. La primera parte del equipo ha sido horrible", asegura el abonado Sergio Herrero.

La afición del Elche opina tras la derrota frente a la Real Sociedad (2-3)

Manolo Rodríguez, abonado del Elche, da su opinión tras la derrota frente a la Real Sociedad. / A. R.

"No pueden generarte peligro tan fácil. Lo hacen muy fácil. Simplemente te hacen una contra, no replegamos bien y nos hacen gol. También Dituro se ha quedado paralizado", explica otro aficionado, especialmente cabreado con la forma en la que llegaron los goles de la Real Sociedad. "Los primeros 60 minutos son para tirarlos a la basura. No se puede entrar así a un partido. Luego hemos tenido la suerte de que hayan expulsado a uno, pero no se puede entrar así al partido", añade.

Otros aficionados pusieron el foco en la confección de la plantilla y la falta de recursos para Martín Anselmi. "Yo la verdad que esperaba más del propietario. Ya que nos hemos quedado en Primera, había que invertir más. Hemos tenido grandes ventas como Álvaro Rodríguez y David Affengruber, se tenía que haber apostado más", explica Gonzalo Manzanera.

Noticias relacionadas

En esa misma línea, también echa en falta refuerzos en la delantera el abonado Manolo Rodríguez. "A esta plantilla le faltan delanteros. Fer Niño ha estado bien... pero es que no hay otro. Y solo con un delantero, el día que se lesione, tenemos un problema". Este mismo aficionado también puso el foco en Anselmi, pero confiando en una mejora próxima. "Al final no conoce la liga española, pero va cogiendo el ritmo. Esperemos que el equipo empiece a sumar con él pronto y que se mejore antes de que estemos ya en una situación demasiado complicada".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa avisos amarillo y naranja para el miércoles, día de inicio del curso, por riesgo de tormentas con granizo y fuertes vientos tras noche abrasadora en pleno septiembre
  2. Dos alicantinos de 20 y 22 años, rescatados en el Pirineo aragonés tras sobreestimar sus posibilidades
  3. Ir a Benidorm y no pisar la playa: la ciudad que se disfruta más allá del sol y la arena
  4. Un pasajero conflictivo obliga a movilizar a la Policía para recibir un vuelo Varsovia-Alicante
  5. Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
  6. Muere un hombre de 79 años y herida grave una mujer de 80 años en un accidente de tráfico en Benidorm
  7. Compromís cuestiona los viajes oficiales de PP y Vox en Elche con noches de hotel por encima de 800 euros
  8. Preocupación ante el funcionamiento de los autobuses públicos entre Alicante y la Universidad

La afición del Elche pone el foco en la falta de contundencia atrás: "Defendemos muy flojitos, dejamos al rival muy libre"

La afición del Elche pone el foco en la falta de contundencia atrás: "Defendemos muy flojitos, dejamos al rival muy libre"

Nuevos ataques rusos a Kiev tras el fin de la tregua de tres días

Nuevos ataques rusos a Kiev tras el fin de la tregua de tres días

La UMH de Elche lleva el tratamiento de los trastornos alimentarios a la mesa familiar

La UMH de Elche lleva el tratamiento de los trastornos alimentarios a la mesa familiar

La afición del Elche opina tras la derrota frente a la Real Sociedad (2-3)

Detenido un hombre por el asesinato de un varón que apareció descuartizado en Navarra

Detenido un hombre por el asesinato de un varón que apareció descuartizado en Navarra

El Campello reajusta el presupuesto para comprar un inmueble, obras en Villa Marco,... así hasta 2,5 millones

El Campello reajusta el presupuesto para comprar un inmueble, obras en Villa Marco,... así hasta 2,5 millones

Alicante lidera España en población extranjera: uno de cada cuatro vecinos tiene otra nacionalidad

Alicante lidera España en población extranjera: uno de cada cuatro vecinos tiene otra nacionalidad

El Consell aprueba la subida salarial del profesorado

Tracking Pixel Contents