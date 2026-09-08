La afición del Elche pone el foco en la falta de contundencia atrás: "Defendemos muy flojitos, dejamos al rival muy libre"

"No se puede competir así". "La primera parte es para tirarla a la basura". "En defensa somos muy flojitos, se nos escapan los rivales, van muy libres". La afición del Elche, todavía caliente tras la cruel derrota frente a la Real Sociedad (2-3), se mostró especialmente crítico con dos aspectos: el bagaje defensivo del equipo, que ha encajado 12 goles en las primeras cuatro jornadas, y la mala primera parte del equipo entrenado por Martín Anselmi.

Durante una encuesta realizada por INFORMACIÓN en los aledaños del Martínez Valero, el franjiverdismo puso el foco en el mal momento en la zaga que vive el Elche. "Creo que se debería de cambiar la línea de cinco defensas. Con las bajas que hemos tenido, sobre todo la de Affengruber, pues se nota la diferencia de calidad. La primera parte del equipo ha sido horrible", asegura el abonado Sergio Herrero.

Manolo Rodríguez, abonado del Elche, da su opinión tras la derrota frente a la Real Sociedad. / A. R.

"No pueden generarte peligro tan fácil. Lo hacen muy fácil. Simplemente te hacen una contra, no replegamos bien y nos hacen gol. También Dituro se ha quedado paralizado", explica otro aficionado, especialmente cabreado con la forma en la que llegaron los goles de la Real Sociedad. "Los primeros 60 minutos son para tirarlos a la basura. No se puede entrar así a un partido. Luego hemos tenido la suerte de que hayan expulsado a uno, pero no se puede entrar así al partido", añade.

Otros aficionados pusieron el foco en la confección de la plantilla y la falta de recursos para Martín Anselmi. "Yo la verdad que esperaba más del propietario. Ya que nos hemos quedado en Primera, había que invertir más. Hemos tenido grandes ventas como Álvaro Rodríguez y David Affengruber, se tenía que haber apostado más", explica Gonzalo Manzanera.

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En esa misma línea, también echa en falta refuerzos en la delantera el abonado Manolo Rodríguez. "A esta plantilla le faltan delanteros. Fer Niño ha estado bien... pero es que no hay otro. Y solo con un delantero, el día que se lesione, tenemos un problema". Este mismo aficionado también puso el foco en Anselmi, pero confiando en una mejora próxima. "Al final no conoce la liga española, pero va cogiendo el ritmo. Esperemos que el equipo empiece a sumar con él pronto y que se mejore antes de que estemos ya en una situación demasiado complicada".