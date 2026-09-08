Anselmi, tras el Elche 2-3 Real Sociedad: "Ha sido una derrota de mucha crueldad"

"La palabra cruel define bastante lo que ha sido ese final". Así definió en una palabra el entrenador del Elche, Martín Anselmi, la derrota de su equipo frente a la Real Sociedad (2-3), tras un gol en el minuto 90 de Sucic. "Ellos golpearon primero, pero también nosotros cuando tuvimos para ponernos en ventaja no lo hicimos. Cuando empatamos el partido, nos pudimos poner 3-2 en ocasiones muy claras", puso en valor el argentino el partido del Elche.

"La sensación que me queda es que demostramos que cuando estamos presentes y jugamos, somos capaces de arrinconar a un gran equipo como la Real Sociedad. Pero lo cierto es que en esta liga no se le puede dar nada al rival porque lo pagas caro. Hemos tenido una reacción, pero no tiene que ser una reacción. Debe de ser algo constante", añade el técnico.

El once elegido por Martín Anselmi para el Elche-Real Sociedad. / Áxel Álvarez

El 0-2 de la Real Sociedad llegó tras un doble error de Pedro Bigas y Matías Dituro. "Yo creo en los futbolistas que tengo. Tenemos que trabajar y asumir los errores. Seguramente, como puede haber un error individual, nosotros como cuerpo técnico también podemos cometer errores. Si no, terminamos dando situaciones a los rivales que nos cuestan caro", explicó Anselmi, quitando responsabilidad a sus futbolistas. "Es un jugador de mucha jerarquía. Es un capitán y sabe estar con estas situaciones", añadió sobre Dituro, quien recibió pitos del Martínez Valero en la primera parte.

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El entrenador franjiverde, tras volver a completar una mala primera parte, igual que en El Sardinero; puso el foco en "lo mental": "Nosotros tenemos que entender que hay que estar presentes durante todo el partido. No puedes regalar ni un centímetro porque lo terminas pagando". "A la afición le quiero pedir perdón. Veníamos a darles una alegría porque sabemos el esfuerzo que hacen. Son muy importantes para nosotros", finalizó el técnico Anselmi con un mensaje al franjiverdismo.