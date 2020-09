El Ayuntamiento de Elche anunció ayer ayudas a la palma blanca, uno de los sectores más afectados por la pandemia, por valor del cien mil euros. De este modo se trata de colaborar con un sector tradicional que no levanta cabeza este año, que ha perdido miles de pedidos y que tampoco ha encontrado en otros organismos, como la Conselleria de Agricultura, colaboración para poder subsistir, según han criticado. La palma blanca no es solo un negocio familiar sino que, al mismo tiempo, mantiene viva una tradición ilicitana que ha convertido la Procesión de las Palmas, en el Domingo de Ramos, en una Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Ante esta tesitura y cumpliendo una promesa hecha por el regidor hace meses, el portavoz municipal, Héctor Díez, anunció ayer que las familias que se dedican a esta actividad podrán acceder a ayudas que por un montante de cien mil euros ha puesto en marcha el equipo de gobierno.

Díez explicó que con ello se demuestra un «compromiso» con el sector que mantiene esta tradición artesanal que forma parte, también de la oferta turístico.cultural de la ciudad. Las subvenciones pretenden paliar las pérdidas por el hecho de que en 2020 no ha habido Semana Santa, recuerda en un comunicado el Ayuntamiento, lo que dejó miles de palmas guardadas en neveras si salida, no solo para los mercados de Elche sino para otros de todo el país que se nutren de este producto típico ilicitano y que se lucen, también, en los balcones de las viviendas durante la Semana Mayor. «Un sector simbólico -explicaba ayer el equipo de gobierno en la nota- particular e importante para la ciudad, único en el mundo, y que, dese luego, necesita nuestro apoyo». ¿Quién y cómo podrá acceder a las ayudas?. El Ayuntamiento de Elche ha publicado las bases de unas subvenciones que serán variables en función de las ventas declaradas en 2019. «Estas bases se han acordado con el sector con el propósito de apoyar a aquellos que han sufrido pérdidas y para atender la repercusión que cada uno haya podido tener en el mercado», dijo el edil.