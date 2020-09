El alcalde de Elche, Carlos González señaló ayer que la incidencia del virus está muy por debajo de la media nacional aunque pide a los vecinos que no bajen la guardia y sigan tomando las medidas para combatir al covid-19. El primer edil anunciaba ayer que se han registrado 188 nuevos casos positivos en los últimos siete días, lo que equivale a una tasa de incidencia del virus de 80 contagios por cada 100.000 habitantes. El regidor ilicitano indica que este número está muy lejos de la media española que se sitúa en 286 contagios por cada 100.000 habitantes. En este sentido, el alcalde destaca que la situación actual en el municipio en base a la pandemia no es alarmante, «pero sí preocupa la tendencia general de evolución del virus, que nos exige mantener la guardia alta, que no nos relajemos y que hagamos constantes llamamientos a la población para mantener las tasas de contagio que nos permitan conservar la actual situación personal y laboral», explicaba.

En este sentido, argumentaba que a pesar de que la situación en Elche no tiene la incidencia que sí está evidenciándose en otras ciudades de la Comunidad Valenciana o incluso en otras comunidades autónomas, desde el ejecutivo local insisten en que los ciudadanos deben ser muy escrupulosos con las medidas de seguridad y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobre todos de cara al inicio del fin de semana, cuando la población sale más y se reúne. Según González, «es importante un esfuerzo por mantener a raya la propagación, y recomendamos encarecidamente a toda la población máxima precaución y cumplir las obligaciones y recomendaciones, dado que las relaciones sociales se convierten en el principal medio de transmisión».

Baja hospitalización

Según indica el Consistorio, las estadísticas de los hospitales de Elche revelan, además, una situación estable, con 14 ingresados en planta y 1 en UCI en el Hospital del Vinalopó, y otros 16 ingresados en planta y 4 en UCI en el Hospital General. «La presión en los hospitales es razonablemente baja, no es motivo de preocupación, pero el razonamiento debe ser que, a mayor número de contagios, mayor será la presión en los centros hospitalarios, por lo que es necesario contenerlos», asegura el primer edil.