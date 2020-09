Muchos alguna vez soñaron cómo seria la vida universitaria y seguramente nunca se les pasaría por la cabeza que iban a iniciar sus estudios en medio de una pandemia mundial que transformaría el modelo de impartir clase y de recibir conocimientos. Que se lo digan a Sergio Gómez, un veinteañero que esta mañana se ha desplazado desde Almoradí para acudir a la presentación del grado de Biotecnología en la UMH, en Elche. "Abruma un poco la universidad. Quería venir días antes para conocer un poco el campus pero me dijeron que no me arriesgara por el covid-19. Pensaba que el campus sería más pequeño".

Como él, hoy, viernes 25 de septiembre, son cientos los nuevos alumnos que ingresan a los diferentes campus y todavía tienen varias dudas sobre cómo será este curso, a pesar de que la jornada de hoy ha servido para presentar un poco las instalaciones y reseñar qué tecnologías y protocolos se van a emplear. Algunos no terminan de tener claro cómo les funcionará el modelo dual que ha establecido la universidad por el que se permitirá la formación online y presencial, en muchos casos mediante el método de la reserva, aunque esperan que todo se trate de tiempo para aclimatarse tras la bienvenida.

El nerviosismo era esta mañana el protagonista. El campus estaba mucho más solitario que cualquier otro inicio de curso, teniendo en cuenta que debido a la pandemia por el covid 19 el aforo se ha limitado en algunos casos al 25% del total de alumnos. Los pasillos prácticamente vacíos y donde más grupos de nuevos alumnos podían observarse era minutos antes de cualquier presentación.

La mayoría esperaban de pie en la zona de esparcimiento que hay junto al edificio Altabix para compartir impresiones en el primer día, y sobre todo para empezar a buscar vínculos entre compañeros que perduren en los próximos cursos. Este es uno de los días más importantes para un alumno, y por la situación excepcional han tenido que vivirlo de una forma organizada para evitar contagios.

Desubicados

Algunos otros alumnos también se han sentido desubicados hoy. Podría ser el caso de Lucía Malonda, de La Marina. Relata que hoy tenía prevista la presentación del curso y cuando ha acudido al aula le han dicho que no tenía lugar ninguna presentación, asegura. La joven ha acudido acompañada de su abuela y ambas han terminado en el Rectorado para que les dieran una explicación. "Siento que he empezado con mal pie. He ido a preguntar en algunos despachos y me los he encontrado cerrados...no lo entiendo...y la aplicación informática es un lío", respondía esta nueva alumna. La delegación general de estudiantes de la UMH después aclaraba a este diario que precisamente el grado de Estadística Empresarial en el que estudia esta joven contaba hoy con una breve bienvenida por la vía online, aunque es cierto que los estudiantes todavía no terminan de aclararse con la aplicación informática.

Al margen de algunos problemas de inicio de curso, los estudiantes consultados por este diario reseñan que la acogida ha sido positiva porque creen que les han facilitado algo el camino. Tan tranquilos se han quedado algunos que ya se han formado pequeños grupos y después del acto institucional de presentación han aprovechado la mañana para tomar café y conocerse un poco más.