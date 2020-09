El grupo popular acusó ayer al equipo de gobierno de Elche (PSOE y Compromis) de utilizar la junta de gobierno Local como «propaganda de su política». Y lo dijo refiriéndose a la licencia de obras del colegio La Paz de Torrellano «una licencia de obra que no implica absolutamente nada. Tampoco existe nada en cuanto a la licitación de los barracones», asegura la formación.

El portavoz Pablo Ruz tildó de estafa a los padres las declaraciones del alcalde anunciando la licencia. «El equipo de gobierno se saca una licencia de obra que no implica absolutamente nada, ya que Conselleria no ha establecido fecha alguna. No ha cambiado la situación y pretende con conceptos jurídicos, engañar a unos padres cansados de promesas y jugar con sus esperanzas e ilusiones».

El edil popular manifestó que «tampoco existe nada en cuanto a la licitación de los barracones, o como ellos dicen, las aulas prefabricadas, las cuales tienen que instalarse en una plataforma que fue inaugurada con toda la pompa a la que nos tienen acostumbrado el PSOE.

Pablo Ruz continuó asegurando que «esta actitud y esta forma de entender la política es una auténtica irresponsabilidad, hace 4 años que llevan prometiendo a la pedanía de Torrellano que iban a solucionar sus problemas y esto sigue igual».