La mayoría de actas de los consejos municipales que se han celebrado en Elche a lo largo de los años no están publicadas en la web municipal, por lo que la población no tiene acceso al contenido de esas reuniones entre el Ayuntamiento y los agentes sociales. Lo cierto es que en lo que va de legislatura no se ha publicado ninguno de los extractos que muestran las intervenciones de asociaciones y grupos políticos.

La mayoría de las actas publicadas datan de 2018, aunque hay otros consejos de los que no se tiene información desde 2015 como del Consejo Social, y precisamente este es el órgano municipal que en teoría se reune dos veces al año y más dudas ha generado desde su creación. Parte de sus integrantes han cuestionado en varias ocasiones que este foro tenga utilidad o cumpla con sus funciones.

En realidad sólo uno de los trece constituidos y que aparecen en el listado de la web tienen actas del primer semestre de 2019 donde sólo Medio Ambiente se salva, aunque los datos facilitados a la opinión pública son de hace más de un año y medio.

En cuanto al consejo rector de Visitelche, no aparece ningún acta en la web si no sólo unas órdenes con los asuntos del día, y de igual forma solo muestran los puntos que se debatieron en 2019 y no en los encuentros más recientes. Sin embargo, desde la concejalía de Turismo aclaran que no publican las actas del consejo rector porque se trata de un organismo autónomo en el que se tocan decisiones vinculantes y trata temas sensibles e internos como nombres de empresas, explica el edil, Carles Molina.

Por otro lado, cuando el usuario clica por ejemplo sobre el Consejo de Discapacidad no se encuentra con ningún acceso a estas actas, simplemente se le redirige a otra página a la que sólo se puede acceder para leer los estatutos de ese consejo. Mariano Valera, edil de Políticas Inclusivas, entiende que ha podido tratarse de un error con la plataforma digital y asegura que buscarán una solución. Lo cierto es que al final este tipo de contenido se queda a nivel interno ya que los integrantes de estos consejos sí que reciben el extracto de lo que se debatió, pero no trascienden más.

La falta de este tipo de memorias contrasta con los reconocimientos a nivel de transparencia que ha recibido el Ayuntamiento, como por ejemplo el reciente distintivo Sello-Infoparticipa, que mide el nivel de calidad en materia de transparencia en la comunicación pública de los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad Valenciana mediante 52 indicadores. Según este estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el CEU, el consistorio ilicitano cumple un 96% con la vigente ley de transparencia. Si es cierto, sin embargo, que estos estudios están más centrados en otro tipo de información pública como las retribuciones de los cargos electos, sus declaraciones de bienes y actividades, retribuciones y currículum, así como que aparezcan correctamente las competencias que desempeñan en el gobierno.

Desde la concejalía de Transparencia relacionan este vacío en la sección telemática con la carga de trabajo de los funcionarios para publicar toda la información, e incluso deducen que al gestionarse desde varios departamentos puede perderse por el camino. «Puede deberse a la falta de tiempo y con la crisis del covid-19 vamos galopando y a marchas forzadas, pero ahora estamos mucho más pendientes», indica Puri Vives, edil del área.

Críticas

Al margen de la difusión del contenido de los consejos locales, algunas entidades integradas en ellos critican que muchas veces estos foros sociales no tienen la utilidad para los que fueron diseñados «o incluso se dilatan tanto en el tiempo que pierden sentido», según indica una asociación de personas con discapacidad. Miembros del consejo rector de Visitelche también reprochan que se estén celebrando constantemente reuniones extraordinarias en lugar de ordinarias y que se avise con poco tiempo de antelación, lo que puede ocasionar que no puedan acudir todos los miembros, indican.