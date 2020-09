Señor alcalde: la casa por los cimientos, no por el tejado

Respeto, como no puede ser de otra manera, la opinión de mi alcalde pero es obvio que ni yo, ni nadie que haya ido a otros palacios de congresos de España o del resto del mundo, puede compartir. Además, independientemente de ese primer error, hay otras cuestiones que me llaman poderosamente la atención y que trataré de detallar a continuación con el ánimo de ser breve y conciso.

¿Qué centro de congresos necesita Elche? ¿Cuál es su mercado? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Qué capacidad debe tener? ¿Con qué servicios debe contar en su entorno? ¿Qué modelo de gestión se necesita? Estas son algunas de las preguntas para las que no he oído contestación.

Leo y oigo al alcalde hablar de parcelas, de metros cuadrados, de edificabilidad, de equilibrios de ciudad, pero nada de lo anterior. ¿Realmente se puede tomar una decisión política sin una base técnica? ¿Acaso vamos a volver a las ocurrencias políticas que trajeron consigo innumerables desastres en este país de infraestructuras que a día de hoy son innecesarias e incluso inservibles?

Para construir un centro de congresos es imprescindible hacer un estudio, no solo de las posibles ubicaciones, también de todos los aspectos a los que hacía referencia en las primeras líneas del párrafo anterior.

En este sentido, me gustaría saber si nuestro alcalde tiene claras todas esas preguntas. Desconozco, si Elche necesita una gran sala de congresos para 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 o 4.000 personas; ni cuantas salas accesorias, ni de oficinas porque no sé tampoco el modelo de gestión y no se cuánta gente debe trabajar allí.

Escucho al alcalde decir que la avenida de Novelda es perfecta para dotar de otros servicios al centro de congresos como pueden ser hoteles.

¿En qué se basa? ¿Cree que habría cadenas hoteleras que se instalaría allí solo por la presencia del Centro de Congresos? ¿Considera que un hotel se instalaría allí para albergar congresistas principalmente? ¿Qué cadena estaría dispuesta? ¿Cuántos congresos habría que realizar allí para que esos hoteles encontraran rentabilidad? ¿Sabemos las fortalezas y debilidades del turismo de reuniones? Si al menos alguien del Ayuntamiento hablara con una cadena hotelera sabría que el centro de congresos debe estar ubicado donde ya haya servicios porque en los tiempos que vivimos y que tenemos por delante nadie se va a aventurar a implantarse en lo desconocido, en un lugar donde hay que crear todo, absolutamente todo para complementar a ese tipo de turismo: Hoteles, comercio y restauración principalmente.

Señor alcalde, vivimos momentos muy duros, difíciles para todos en lo personal y profesional. Oigo a dirigentes locales, autonómicos y nacionales de su partido decir que las decisiones se adoptan por estudios técnicos, en base a trabajos científicos, a proyectos en infraestructuras. No creo que sea el momento de decisiones políticas sin el sustento de un estudio como el que Cedelco ha encargado a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ese tipo de decisiones políticas son más propias de épocas que algunos consideramos ya amortizadas.

Seamos coherentes, seamos constructivos y sobre todo tengamos seguridad en lo que hacemos. No nos podemos permitir el lujo de gastar millones de euros en algo que no sabemos si funcionará porque no hay nada ni nadie con experiencia que lo avale.

Primero veamos qué necesitamos y cómo lo necesitamos y de acuerdo a esas premisas, veremos dónde lo ubicamos. Señor alcalde, construyamos la casa por los cimientos, no por el tejado.