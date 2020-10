El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha enviado dentro del plazo, que acabó ayer, al Ayuntamiento de Elche su contestación al borrador del alcalde, Carlos González, sobre cómo deberá ser el edificio del Centro de Congresos que la institución provincial se comprometió el pasado mandato a financiar en la ciudad. El regidor, tras la última reunión que mantuvieron en agosto, le pidió la firma de un documento que comprometiera a ambas instituciones por escrito y que incluyera un cronograma para no eternizar el proyecto. La institución está de acuerdo en la letra gorda del documento, pero entra a plantear cambios sustanciales en los detalles que, por lo visto hasta ahora, no tienen fácil solución porque pasan por admitir o no la autonomía del alcalde y de su equipo de gobierno para decidir dónde y cómo construir el edificio que se le regalaría, según el acuerdo adoptado por el antecesor de Mazón en la Diputación, César Sánchez. Desde la institución provincial han intentado hoy evitar una confrontación con este asunto, insistiendo que el solar de J'Hayton no es descartable, ahora bien, tiene que decirlo un informe técnico y no el alcalde. Carlos González, a esta hora, no se ha pronunciado, pero dejó muy claro en declaraciones a INFORMACIÓN que él era el alcalde de Elche y el que tomaba las decisiones, no los empresarios o la institución provincial y que el solar de Carrús no era ni mucho menos un capricho sino la base de un proyecto de regeneración del barrio.

Mazón, según ha podido saber INFORMACIÓN, no acepta que sea el Ayuntamiento de Elche el que de entrada decida la parcela municipal donde se ubicará ni el tamaño que deberá tener el edificio, algo que el responsable de la Diputación lleva repitiendo meses. Así se lo ha hecho saber al regidor eliminado la propuesta 6 que éste le hizo llegar. Es más considera que debe ser el informe que él ha encargado a la Universidad Miguel Hernández de Elche, siguiendo una petición que le hicieron asociaciones como el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (Cedelco), Elche Piensa o AETE (Asociación de Empresas Turísticas de Elche), la que ubique el inmueble y decida el modelo de gestión. Esa es la principal condición que pone: que la ubicación, como tantas otras cosas, entre ellas el modelo de gestión, se decida por técnicos. El presidente de la institución le dice en su propuesta al Ayuntamiento que "debe poner a disposición de las administraciones públicas que puedan participar en la construcción del Palacio de Congresos (Diputación, Generalitat Valenciana o Gobierno de España) el catálogo de suelos de que dispone el Ayuntamiento", no sólo la parcela de J'Hayton, lo cual no quiere decir que esté descartada.

En el documento, que el presidente ha entregado hoy a los periodistas, incluye como condición que la comisión mixta de coordinación institucional que se formará para la construcción del Palacio de Congresos inicie "una ronda de reuniones con expertos, agentes sociales y asociaciones para tener en consideración las propuestas y alegaciones que puedan realizar al proyecto". También quiere que ambas instituciones, dice en otro párrafo, "tomen como referencia el estudio que está realizando la UMH, por encargo de Celdelco, tanto para el modelo de gestión, como el de su futura ubicación y resto de consideraciones que aporte el documento"

Igualmente, como ya explicó en agosto Mazón al diario, quiere que el alcalde se comprometa a solicitar la cooperación económica para este proyecto tanto al gobierno de la Comunidad Valenciana como al de España e, incluso, a la Unión Europea, "vía Fondos Europeos y a la colaboración privada para la construcción del Palacio de Congresos".