Bartolomé López García asegura estar sufriendo una especie de infierno después de seguir dando positivo en coronavirus un mes después de contagiarse. Lo que más le preocupa es que haya tenido que lidiar constantemente con los cambiantes protocolos sanitarios y que haya tenido que reclamar por varias vías y hasta en dos ocasiones que le repitiesen la prueba PCR antes de incorporarse a su puesto de trabajo. Este ilicitano de 45 años está confinado desde el 2 de septiembre porque la carga vírica, aunque más débil, no ha desaparecido de su cuerpo aunque el sistema sanitario se creyera que el confinamiento de quince días sería suficiente. Tanto su mujer como su hija de seis años también están confinadas con él después de haber dado positivo y estar en contacto directo.

Según relata el afectado, a finales de agosto viajó con la familia a un pueblo de Murcia. Del viaje volvieron prácticamente todos contagiados, entre ellos sus padres y sus tíos y tras aparecer síntomas acudió a su departamento de Salud. Por Urgencias del Hospital General de Elche le realizaron la prueba PCR que días después, el 2 de septiembre, confirmaba que era positivo. Ahí empezó un confinamiento de quince días, aunque después Sanidad los redujese a diez. Durante este tiempo recibió atención sanitaria por teléfono, y las indicaciones expresas eran que pasada la cuarentena volviese a trabajar y a hacer una vida «normal». Sin embargo, el afectado insistió para que le repitiesen la prueba PCR y asegura que en su centro de salud, de Altabix, se negaron en varias ocasiones. Finalmente le repitieron el análisis y volvió a dar positivo. Tuvo que hacer otra cuarentena y volvió a insistir para que pasados los días le realizasen de nuevo la PCR.

El resultado del pasado 28 de septiembre volvía a ser positivo. Según las indicaciones que le dieron, en los dos últimos resultados su carga vírica era baja, por encima de 34 en el parámetro CT, por lo que era más difícil que pudiese contagiar a alguien, «pero tengo familiares médicos que a pesar de esos índices me recomiendan no relacionarme con la gente. Creo que se trata de un tema económico para ahorrarse las PCR al decirle a la gente que en 10 o 15 días confinados ya no contagian. Si en mi caso no llego a dar el follón no me la hubiesen hecho la segunda vez y quien sabe si hubiese estado contagiando a todo el mundo por ahí», señala este afectado.

Bartolomé reprocha que la administración ponga todo el peso sobre el ciudadano como responsable para contener el virus porque cree que al no repetirse las pruebas tras la cuarentena no hay una certeza de que la persona está totalmente recuperada y que, por tanto, no puede poner en riesgo a los demás. Indica, además, que compañeros suyos del Juzgado de Paz de Crevillent han manifestado su pesar por su posible incorporación sin un papel que acredite que está libre por completo del virus. Él, además, se siente en la obligación moral de permanecer en casa e incluso ayer le volvieron a conceder la baja laboral y en otros diez días le repetirán la prueba en una clínica privada tras la cita con su médico de cabecera del seguro privado que tiene como funcionario. «Por mi trabajo tengo contacto con mucha gente al cabo del día e incluso el marido de mi compañera tiene fibrosis pulmonar, por lo que no voy a consentir poner a nadie en peligro», asevera.

De igual forma, pone de ejemplo el caso de sus padres. Su madre, de 76 años, también sigue confinada después de volver a dar recientemente positivo y tuvo que recurrir a Urgencias porque desde los centros de salud o llamando al número habilitado para el covid-19 no le daban solución, explica. Además, también están a la espera de que a su padre, de 80 años, le repitan la prueba para comprobar si puede o no volver a salir a la calle.