El jefe de la oposición afirma que, por no encontrar nada positivo, ni lo ve en los partidos «amigos», Cs y Vox. Quizá su discurso contra el alcalde, como el de este contra él, sea ahora más agrio y a ninguno lleve a ninguna parte. En cualquier caso, Ruz parece que se vaya a andar con medias tintas.

Llevamos 17 meses de mandato. ¿Qué ha cambiado?

Nada. Estamos igual que hace dos años o cuatro, con los mismos problemas en bucle, sin solución, todo es una venta de humo, todo es propaganda, de forma histérica muchas veces. Solo se ha materializado la Corredora, que es empezar la casa por el tejado, en vez de haber solucionado de una vez por todas el Mercado, en el que ahora lo único que han hecho es generar otro problema.

¿Estamos peor?

Sí. Desde hace cinco años nos venden proyectos. Planes como el centro de Diseño del Calzado en Correos, que ya nadie sabe qué es; el Plan de Cercanías; la FP en el IES Sixto Marco, la ampliación del Parque Empresarial... Todo es una mentira. Vive (el gobierno) en un mundo paralelo en el que solo le importa la sostenibilidad, el ecosocialismo urbanista y las aceras amables. No tienen hoja de ruta ni rumbo ni proyecto de ciudad. Solo la habilidad, que hay que reconocerles, de convertir en problema lo que no lo es. Una parte de la sociedad ilicitana esta anestesiada. Tienen una trama de entidades que hacen de altavoz de su nula gestión.

El PSOE tuvo 12 concejales...

Sí. Y yo tengo los mismos votos que el alcalde de Alicante (Luis Barcala), pero no gobierno. ¿Por qué?, porque Ciudadanos hizo lo que hizo. En Alicante no hay partidos locales y hasta que no nos mentalicemos de que no sirven de nada a la representación, no avanzaremos. No podemos llevar siempre puesta la boina. Hay que tener alturas de miras.

¿Cómo se lleva con el resto de la oposición?

Por suerte o por desgracias somos el único partido de la oposición. El señor González ha comprado a Ciudadanos con sueldos y cargos. Lamento ser tan duro pero se llega a esa conclusión. Vox vive de lo nacional y con recursos porque tiene una dedicación y media para dos concejales, mientras nosotros tenemos dos dedicaciones para nueve.

Tiene un discurso para los socios con los que tiene que hacer oposición muy duro...

No, tengo buena relación con la oposición, pero les decimos permanentemente que se pongan las pilas, espolearles para que se activen. Sin oposición no hay gestión ni fiscalización. Los otros grupos de la oposición están cerrados y es terrible, esto no es una partida de cartas es una cosa muy seria.

Menos mal que se llevan bien...

Eso se lo he dicho públicamente, pero no es por mí. Estratégicamente diría que hay que anularlos, pero tenemos tres años por delante y pensar a día de hoy en esquemas electorales es un error. Mejor una oposición más fuerte y tres bandas... porque no se pueden entender a García-Ontiveros como oposición.

Ustedes han optado por judicializar cuestiones de la gestión y avisado con pedir responsabilidades personales con el Mercado. ¿Es ese el camino?

Hemos ido al juzgado cuando no nos han contestado y eso que nos van dando lecciones de transparencia. Solo entienden de eso. Nos dan los informes solo cuando se lo dice un juez. Ante el Síndic, que es de su cuerda (Ángel Luna, exalcalde socialista de Alicante), hemos presentado tres quejas y ya nos ha dado la razón en una. El señor González desprecia al PP y a Pablo Ruz. Me ha llegado a etiquetar como el pregonero de la apocalipsis. Ya le he dicho que no dedique tu tiempo a atacarme sino a trabajar, que se olvide mí.

...Usted tampoco se corta en calificativos contra el alcalde...

Yo hago mi labor de oposición, pero eso de calificarme... No, yo no soy uno de los cuatro jinetes. Esa es mi labor en un equipo, el del PP, que funciona. Las cosas que funcionan, las reconocemos.

¿Dígame alguna?

Hemos ido proponiendo en la pandemia. Nos lanzaron un órdago de trabajar en elaborar unas ordenanzas para eliminar tasas de mesas y sillas y lo hemos hecho pero nosotros se lo propusimos, aunque no es cosa de ponerse la medalla. Pero cuando hay que fiscalizar, fiscalizamos. Porque las pedanías...

¿Cómo están?

Están hasta las pelotas. Sí, hasta las pelotas. Están hartas. Les vendieron en noviembre del 19 que iba a ser su legislatura. A día de hoy, con el Plan Económico Financiero, se quedan sin centros en Arenales, en El Altet y en Torrellano, que además lo quieren endosar en un sitio donde la gente no quiere. Que escuchen a La Marina con el Pativel (Plan de Acción Territorial) y con las quejas que tienen con el desbroce. No sólo se puede gobernar para los que te han votado.

¿Por qué dice que el equipo de gobierno vive en otra realidad?

Que nos digan que el problema más grave de Elche son los carriles bici es un insulto a la inteligencia. El paro, el aparcamiento y la limpieza son los más importantes y por este orden. Ahora quieren un parking de pago en Candalix, se han cargado lineas de aparcamiento en Virgen de la Cabeza y Porta de Oriola. La ciudad no es la que quiere el alcalde, sino donde viven las personas. Por eliminar plazas de aparcamiento no se van a coger más bicicletas.

Bueno, eso son políticas...

No, son políticas de un grupo minoritario (refiriéndose a Compromís) al que se pliega el equipo de gobierno. Me niego a pensar que el psoe acepta eliminar plazas de aparcamiento.

Pero el alcalde es el que sale beneficiado o perjudicado como cara visible, sería absurdo pensar que va a hacer cosas en su demérito...

El alcalde se zafa de muchas cosas. Hace unos días, en la avenida Novelda, los vecinos estaban que echaban humo por las redes sociales porque se quitaron plazas de aparcamiento para un acto de la Semana de la Movilidad. El alcalde les contestó por el mismo medio que eso no era una cosa suya, que era de la Concejalía de Movilidad (Esther Díez, Compromís), que él ni aceptaba ni rechazaba.

La ciudad verde del equipo de gobierno, ¿no le convence?

Pero si el proyecto no existe. Elche 2030 es un eslogan, una pegatina. ¿Qué estamos haciendo para conseguirlo?, ¿peatonalizar la Corredora y quitar aparcamiento? Y nos dirán que eso elimina polución, pero no que la está generando en la calle Ángel.

¿Por qué dice que con la Corredora se ha comenzado la casa por el tejado?

Porque lo primero era haber resuelto la construcción del mercado y con aparcamiento. Si hubiera sido alcalde (tras las elecciones de mayo de 2019) estaría el proyecto en marcha. No hay fundamento legal para que no se cumpla el contrato. Con voluntad, dar visibilidad a los refugios está resuelto e Icomos es un órgano que informa, nada más. Ahora estaría en marcha un mercado nuevo y moderno, del siglo XXI, y después hubiera venido la peatonalización.

Entiendo que ustedes siguen apostando por devolver el mercado a su anterior ubicación...

Si soy alcalde y el proceso del Mercado está judicializado, como el Ayuntamiento será una de las partes demandadas, saldremos del proceso y pediremos perdón a los ilicitanos porque esto es una vergüenza. Con el agravante de que el señor González, que denunció la actual ubicación del mercado provisional, dice ahora que será la definitiva. Yo le digo que si ganamos eso volverá a ser un jardín y habrá un proyecto para la zona porque no es el sitio del mercado. Ocupa una zona verde. El propio PSOE denunció eso ante el Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y se fue a Fiscalía para llevárselo todo por delante y, ahora, ¿dice que es la solución? No me van a encontrar ahí a mí.

¿Le sigue molestando que le recuerden que es senador y que comparte el cargo con el de portavoz de la oposición?

No fue una decisión mía. Me lo ofreció Pablo Casado y acepté con mucho honor porque he sido el primer senador de Elche elegido de forma democrática; Luis Crisol (Ciudadanos), que es muy buena persona, había sido elegido por las Cortes. Y fuí senador con muchos más votos que los socialistas. He tenido 800 iniciativas en este tiempo y en la pandemia hemos aprendido a conectarnos por videoconferencia y tablets. El PSOE tiene un mantra con eso de que yo estoy en Madrid, pero ya no cuela y, como nos tienen que desgastar, dicen que no nos coordinamos. Eso forma parte de su mentira. En el grupo popular somos nueve, tenemos equipo y gente para ocuparnos de toda la fiscalización de su gestión. BOE, DOGV, actas de junta de gobierno, supervisar decretos... Tenemos una labor compartida en la que todos llegamos.

¿Les parece importante en estos momentos de pandemia traer a colación un pleno extraordinario sobre Felipe VI?

Sí, es el momento de mostrar el apoyo a la Constitución frente a los ataques del Gobierno. Tenemos que hacerlo porque nuestras bases no lo piden. Hay que agradecer y ensalzar la figura del Rey y nuestra lealtad ante los ataques de ministros.

¿En realidad no están buscando confrontación entre PSOE y Compromís?

El objetivo es que la ciudad muestre su reconocimiento a la figura del Rey. Creo que ante la figura del Rey y de la Constitución no puede haber divergencias y menos de un partido como el PSOE. Queremos que se reconozca frente a los ataques del Gobierno o que den explicaciones.

¿Ha hecho algo bueno este gobierno municipal?

Sí han hecho cosas bien, con la FP y han conseguido supuestamente el compromiso para que el IES Sixto Marco sea un centro de referencia para el calzado, aunque hasta ahora sólo está suponiendo una mera declaración de intenciones; han puesto en marca el Consejo de FP; la Corredora, que está bien, pero mejor de otra forma, como ya he dicho; el Plan Centro aunque se ha hecho mal al eliminar aparcamientos; o la administración electrónica del Ayuntamiento. Y se han volcado recursos en la covid, se ha modificado tres veces el presupuesto con nuestro voto. Cáritas está repartiendo bolsas, hay mucha gente que está pillada pero con esto no se puede hacer política.

¿Cómo ve lo que está pasando entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno?

Quien ha entrado como un elefante en la cacharrería ha sido siempre el PSOE. Pedro Sánchez nunca ha buscado al PP para buscar soluciones, como fue para formar gobierno en solitario con nuestro apoyo de forma puntual. Pactó con Bildu, ERC y con Podemos, eso fue una provocación. Son hechos protagonizados por el Gobierno que si nos lo cuentan hace diez años te ríes. Hay afrentas institucionales. El PP no puede quedarse parado esperando a que el PSOE se despeñe. Este país tiene 47 millones de personas y no podemos quedarnos callados.

¿Aceptará J'Hayton como sede del Centro de Congresos antes que perderlo?

Eso es el órdago del alcalde. Estamos con que una institución académica tome la decisión. El presidente de la Diputación tiene todo el interés de llevarlo a efecto.

¿A usted le puede parecer que el alcalde impone Carrús pero usted impone Candalix?

Candalix es mi proyecto pero si no puede ser a Carrús por lo que sea hay alternativas y muy cerca. Lo que hay que hacer es escuchar a una institución académica como la UMH. El PP se alinea con la Diputación para que la Universidad elija el lugar y el modelo.

En corto

¿Le pareció bien que se suspendieran las fiestas?

Nos pareció responsable. Se cantaron las vísperas de El Misteri los días 14 y 15 hicimos lo que se tenía que hacer como ciudad. A nosotros no nos citó para darnos explicaciones. En una junta de portavoces en mayo saqué el tema y me dijo que eso ya se decidiría, pero la tomó de forma unilateral, pero en este caso compartimos la decisión.

Hablaba de Crisol y de que es buena persona pero sin los focos, ¿el alcalde y usted se llevan mejor?

El alcalde conmigo no es buena persona. Por edad debería ser mas comprensivo y me trata con mucho rigor, pero no pasa nada, me he educado con curas.