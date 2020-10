Pasar por un barrio y ver hasta siete grúas de construcción no parece lo habitual. Sin embargo, Elche cuenta con uno donde los obreros se cuentan por decenas debido al interés de los ilicitanos por trasladarse a vivir en él. Se trata del barrio de Travalón, un pequeño núcleo urbano, compuesto por no más de una decena de manzanas rodeadas por huertos de palmeras y la EL-20, donde las empresas de construcción han encontrado una buena zona en la que el trabajo no para durante los últimos meses.

«Todo lo que se pone a la venta se vende enseguida», asegura el agente inmobiliario Fernando Valero, de la Inmobiliaria Valero, mientras que Joaquín Carrazoni, de Garrigués y Mallebrera, apunta que «hace unos días que hemos instalado la grúa para construir un edificio con 14 viviendas, de las que 8 ya están vendidas pese a la situación actual».

Todo parecen ventajas para ir a vivir al barrio de Travalón, donde los precios, no obstante, han subido hasta un 30% en los últimos tres años. «Si hace tres años se vendía un piso de tres habitaciones, con garaje y trastero por 120.000 euros, ahora el precio es de 180.000 euros, pero se siguen vendiendo sin mayor dificultad», explica Fernando Valero. Si tienen terraza o más comodidades o servicios comunes, como piscina, los precios suben a los 200.000 euros por una vivienda tipo para una familia.

El comercial inmobiliario Joaquín Carrazoni indica que «se trata de un barrio aislado, tranquilo y moderno, en el que todos los edificios que hay son de nueva contrucción, y sin grandes avenidas, que es lo que le da un toque especial que gusta a los compradores».

Su configuración hace, además, añade Joaquín Carrazoni, que la mayor parte de las viviendas que dan al exterior del barrio tengan vistas a huertos de palmeras, hacia Santa Pola o a El Hondo, que es otro aspecto que gusta a los compradores». Más de 100 viviendas

El auge de la construcción en el barrio de Travalón se aprecia con solo echar un vistazo a los portales inmobiliarios. En algunos se ofrecen más de un centenar de referencias de pisos y viviendas unifamiliares, todos de obra nueva y muchos de ellos aún en proyecto o en ejecución ubicados en el barrio de Travalón.

A los siete edificios que se están levantado, más otras tantas viviendas unifamiliares, se espera que en un corto periodo de tiempo se sumen otras promociones. «Hay previsto una obra con 90 viviendas en el barrio», apuntan desde el sector inmobiliario ilicitano que, por contra, indican que otras zonas de expansión como la de El Corte Inglés no están teniendo tanto tirón como el que tienen las promociones que salen a la venta en el barrio de Travalón.