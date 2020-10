Mientras nuestro Centro de Congresos agoniza, sin actividad, sin plan de desarrollo, sin una gestión medianamente interesante, surge la urgencia de construir uno nuevo. Una urgencia convertida en necesidad por nuestros políticos, no somos capaces de explotar y de demostrar que el actual se ha quedado pequeño y nos lanzamos a por uno nuevo. Sin demanda queremos aumentar la oferta, hay quien diría que aumentemos la oferta y vendrá la demanda como si la demanda viniera sola, como si no hubiera un mercado en el que competir y desde hace muchos años no estamos compitiendo.

Es cierto que necesitamos tener un Centro de Congresos del siglo XXI, no lo vamos a negar, de hecho, llevamos años y años reclamándolo y sin embargo surge una duda. ¿Por qué quieren dejar morir el actual?, ¿qué problema tiene?, ¿por qué no se plantea su ampliación? Dicen que necesitamos un centro de congresos con 1.400 plazas, con más salas polivalentes y más moderno y esta ampliación cumpliría con todos los requisitos.

De esta reflexión surge otra. ¿No sería la ampliación del Centro de Congresos la guinda que culmine el tan anunciado Plan Centro?, ¿para qué queremos grandes avenidas peatonales, pequeñas calles de plataforma única si luego no las dotamos de actividades en su entorno próximo?

El proyecto de ampliación está hecho, además cuenta ya con las infraestructuras necesarias, se encuentra en pleno centro, con parking subterráneo, cerca de hoteles, restaurantes y comercios.

Si hiciéramos una encuesta por España y le preguntamos a cualquier alcalde si le gustaría tener un centro de congresos con estas características en el centro de su ciudad, se le pondrían los ojos como platos y babearía. Nosotros lo tenemos y queremos prescindir de él. Es cuanto menos curioso. No olviden lo que pasó con la estación del AVE, renunciamos a tenerla en el centro y hoy… dicen que hay una estación en Matola, sin comunicaciones y de dudosa rentabilidad. Las ciudades son una sucesión de capas que a lo largo de la historia se superponen unas a otras. ¿Por qué no aprovechar las que existen para completarlas o complementarlas? Así lo hacen todas las ciudades del mundo. Si nos referimos a grandes focos de atracción que se han conseguido con el paso del tiempo y el esfuerzo público privado… ¿Por qué no aprovecharlo?, ¿por qué abandonar esas capas del pasado?

Unos y otros no quieren poner encima de la mesa esta posibilidad de ampliar el centro de congresos, ¿Por qué? Esta respuesta se nos escapa y lo que pudiéramos escribir en este sentido serían elucubraciones. Lo cierto es que todavía no hemos escuchado o leído un sólo argumento que nos convenza de que no ampliar el actual Centro de Congresos no sea la mejor opción. Estamos abiertos a escucharlos, a debatirlos y si son buenos hasta apoyarlos, pero a día de hoy...ninguno.

Por el contrario, comparemos: el presupuesto para el nuevo centro de congresos estaría rondando los 40 millones mientras que la ampliación no llegaría a la mitad (con expropiaciones incluidas). La ampliación es un proyecto que ya estaba previsto y su ejecución sería más rápida y ágil amén de terminar de desarrollar una zona que se quedó a medias en su día esperando la ampliación prometida por todos y cada uno de los partidos políticos que han gobernado en nuestra ciudad. Este proyecto de ampliación nos llevaría a 1.400 butacas y espacios de trabajo anexos para 1300 personas, una ampliación de plazas de aparcamiento hasta llegar a las 611. Sin olvidar que estaría ubicado en un enclave privilegiado, fue un enclave privilegiado cultural e histórico en su día y sigue siéndolo hoy. Creemos que existen más ventajas económicas y sociales en la ampliación que en uno nuevo.

Es fácil exponer las ventajas de ampliar el actual Centro de Congresos, más difícil es encontrar las ventajas de construir uno nuevo porque a día de hoy como les hemos trasladado encima de la mesa no se han puesto argumentos. Intencionadamente o no el debate se lleva a la ubicación de un nuevo centro de congresos, no a la necesidad de ampliar el actual y esto bajo nuestro punto de vista es secuestrar el debate, ¿Cuál es el interés en secuestrarlo? De nuevo no podemos aportar nada a esta respuesta más que cada uno saque sus propias conclusiones. Cada barrio, cada zona de la ciudad e incluso cada momento de la historia requiere de una estrategia, de una idea, no vale todo para todos los sitios, lo que vale para Elche no vale para Dolores, lo que vale para Carrús, no vale para Altabix…

Ojalá nos dijeran la verdad, ojalá se hicieran las cosas con transparencia, ojalá se abrieran debates sanos y con argumentos. Algo no huele muy bien, tiene que haber algo que no nos cuentan, ¿Quiere el alcalde trasladar el Ayuntamiento al actual Centro de Congresos?, ¿dónde está el proyecto? Que lo diga, que lo presente, que dé la cara, que informe a los ilicitanos cuáles son sus intenciones porque en su programa electoral ni en el programa de gobierno aparece esta cuestión.

Tampoco olvidemos si la Diputación está ahora en disposición de invertir 40 millones de euros en este nuevo macroproyecto o nos encontramos en la fase esa del bla bla bla… mil años pasarán y nada llegará…