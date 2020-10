Una ilicitana denunció ayer que lleva cuatro días esperando el aviso de su centro de salud para realizarle la prueba PCR y recibir la baja después de haber estado en contacto con otra persona que dio positivo en coronavirus, lo que la obligó a aislarse desde el pasado viernes. El viernes recibió una llamada de Sanidad informándole de que tenía que quedarse en casa ya que en contagiado había dado sus datos como uno de los contactos recientes. En concreto, la mujer había estado cenando días antes con el afectado por el virus por lo que «ni el viernes fui a trabajar, ni fue el sábado, ni he ido hoy (por ayer)», señala.

El problema es que, según denuncia, después de esa primera llamada nadie se ha vuelto a poner en contacto con ella para realizar la pertinente PCR o darle la baja laboral para justificar esa ausencia de su puesto de trabajo debido al aislamiento preventivo. «No puedo estar así, sin ir a trabajar ni tener un justificante de por qué no voy. Me he quedado en casa por prudencia, no tengo síntomas, no estoy enferma y no sé si puedo infectar a alguien o no», lamenta. La afectada señaló ayer que pese a que ha enviado dos correos electrónicos a su centro de salud y que ha llamado al teléfono que ha puesto la Conselleria a disposición de quienes tengan sospecha de coronavirus o hayan estado en contactos con positivos, nadie les ha devuelto la llamada, por lo que critica la demora en el rastreo a la hora de localizar nuevos casos y realizar las pruebas pertinentes para descartar nuevos positivos. A los cuatro días que lleva esperando en casa se sumarán los que tarde el sistema sanitario en citarla para realizar esa PCR y en obtener el resultado.

Por su parte, fuentes sanitarias señalaron que el retraso puede deberse a que, si el rastreador se puso contacto con ella el viernes, no haya dado tiempo a citarla a realizar la PCR, pues realmente, a afectos prácticos, habrían pasado tan solo 24 horas al pillar el fin de semana de por medio.

Retraso

En cuanto al retraso en las pruebas, las mismas fuentes señalaron que ya se ha solucionado en parte el colapso con el laboratorio que originó hace semanas que se tardaran hasta ocho días en tener los resultados de las pruebas.

El Hospital del Vinalopó, que sigue dependiente de Alicante, está tardando hasta 72 horas en obtener los resultados. Unos plazos que se reducen hasta las 24 o 48 horas en el Hospital General de Elche, pues este centro realiza en sus laboratorios las pruebas de los pacientes de su departamento, lo que permite agilizar el proceso y evitar colapsos.