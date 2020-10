Centros de salud de Elche han comenzado a distribuir esta semana entre los ciudadanos que se están sometiendo a una PCR una declaración responsable que han de firmar. A través de la misma son informados de sus derechos pero también de sus obligaciones y del delito que pueden incurrir para el caso de incumplir el aislamiento domiciliario, algo que Sanidad decidirá en función del resultado de la prueba. El documento, que ya se distribuía en otros centros de salud en la provincia, se ha implementado en algunos de Elche este lunes.

Como la casuística de la enfermedad y del paciente es diversa, también el compromiso que adquieren es distinto. Así aquellos que se han realizado la prueba porque son casos sospechosos (han tenido síntomas) se comprometen a confinarse e «informar a mis convivientes de que inicien cuarentena domiciliaria». Esto es así cuando su resultado sea positivo. En cambio, cuando sea negativo se entiende que se da por finalizado el confinamiento de todos desde la notificación. También se obligan a responder a una pequeña encuesta que «servirá al mismo tiempo para conocer las recomendaciones que debe seguir». El aislamiento para estas personas, dice el documento, será de «al menos 10 días desde el inicio de los síntomas».

En cambio, aquellos que se han realizado una PCR porque eran contactos estrechos (es decir, personas que estuvieron sin medidas de protección adecuadas junto a un contagiado durante más de 15 minutos y a una distancia inferior a dos metros) y, tanto si el resultado de su prueba es negativo como positivo, se comprometen a confinarse sí o sí. Ahora bien, si el test fue negativo el periodo de aislamiento es de «al menos 14 días»; en cambio, si es positivo es de «al menos 10 días» y también se compromete en este caso a someterse a una encuesta similar a la de los pacientes sospechosos. Aunque puede parecer absurdo estar más días en casa siendo negativo que positivo, Sanidad explica que este periodo se debe a a que «puede estar en el periodo en el que el virus no es detectable». Es decir, se podría estar incubando.

Con la firma del documento, «en presencia del profesional sanitario» que le realiza la prueba PCR, el ciudadano afirma haber entendido todas las indicaciones que se le han dado por el equipo de profesionales y acepta su responsabilidad, siendo informado de que «el incumplimiento de las medidas de aislamiento supone un delito grave contra la salud pública que puede ser sancionado».

El hecho de que alguien se niegue a firmar la hoja no supondrá que se le rechace la prueba PCR; ahora bien, el profesional tendrá que hacer constar la negativa del posible contagiado. Sanidad entrega una segunda hoja con recomendaciones que se tienen que seguir por parte de los pacientes, incluyendo el estar localizable por teléfono en cualquier momento, mantener las medidas de higiene, por supuesto no salir de casa, anotarse la temperatura varias veces al día o evitar tomar antitérmicos sin supervisión médica para no retrasar la detección de la fiebre.