Los técnicos dicen que Aparcisa deberá seguir pagando el Mercado provisional

El informe técnico, de 40 folios, dice a las claras que el coste para las arcas públicas después de cinco años y medio de proyecto debe ser de cero euros, pese a haber sido el Ayuntamiento el que haya instado la resolución del mismo y lo dice con base en el propio acuerdo, firmado en 2015, y en la cláusula que dice: «Si durante la ejecución del contrato o como resultado de las excavaciones arqueológicas deviniese la imposibilidad de ejecución del objeto del contrato, se entenderá que forma parte del riesgo asumido por el concesionarios, sin que pueda dar lugar, en ningún caso, a indemnización de los gastos en que el concesionario hubiere podido incurrir». Y eso para los técnicos es suficiente a la hora de considerar que las obligaciones de Aparcisa con el Ayuntamiento se mantienen sin fecha: pagar y hasta que el acuerdo se extinga. El único ingreso que ha tenido la mercantil en este tiempo es el que ha cobrado a los vendedores el 50% del canon.

Los técnicos dicen que de seguir el proyecto habría dos graves intereses públicos que se lesionarían: la afección al Misteri d’Elx y al refugio de la Guerra Civil, y lo explican con estas palabras: «No parece posible ejecutar el contrato sin ocasionar una grave lesión a los intereses públicos descritos, ello forma parte del riesgo explícito asumido por el concesionario al aceptar los pliegos tal y como fueron aprobados, al formular su oferta y, finalmente, al suscribir el contrato, lo que implicaría, en consecuencia, que no procedería satisfacer indemnización alguna por los gastos (y lo subraya) en que haya podido incurrir el concesionario, si nos atenemos al contenido literal de los citados documentos».

Pero no sólo Aparcisa tiene que asumir todos los gastos por el riesgo del proyecto, dice los técnicos, sino que, añade: «El concesionario habrá de mantener la actividad del Mercado Provisional hasta tanto se produzca la resolución firme del contrato y la reversión de las instalaciones». Es decir, que debe seguir asumiéndolos hasta el último día. El documento también recuerda que Aparcisa, a la firma del contrato, abonó una fianza (que no detalla) sobre la que se pronuncia en relación a la «procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese estado constituida». Así resuelve que se le deberá devolver en cuanto, «la causa de resolución no deriva de la actuación del concesionario» sino es a instancias del Ayuntamiento. Ahora bien, también es cierto que Aparcisa se ha negado hasta ahora a retirar las vallas del Mercado, donde había realizado las catas arqueológicas, lo que llevó al equipo de gobierno a contratar a un tercero para ello, ejecución que está paralizada a día de hoy por la Conselleria de Cultura. De reanudarse se entiende que el Ayuntamiento, como ya anunció, cargaría los costes a la concesionaria e incautarse parte de la fianza parece lo más fácil.