El teatro protagoniza los primeros días de octubre en Elche. El Gran Teatro acogerá el domingo 11 ‘Solitudes’ obra gestual que habla de la soledad en la tercera edad y las relaciones humanas, que ha conquistado a la crítica y el público internacional, alzándose triunfadora de los XXI Premios Max y del galardón especial de los espectadores en el BE Festival de Birmingham. Las tablas del centenario coliseo serán escenario, asimismo, de ‘Mrs. Dalloway de Virginia Woolf’.

La II Muestra de Teatro Amateur de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana continúa en el Espai Escènic de L’Escorxador luego de suspenderse por el estado de alarma. ‘Amant a sou’, escenificada por Pànic Escènic Teatre; ‘Bodas de Sangre’, de Lorca por Carabau Teatre; y la doble sesión llevada a cabo por por Teatre Circ con ‘After Play’ y ‘El oso’, basadas en el universo del dramaturgo y galeno ruso Antón Chéjov, se representarán el viernes, el sábado y el domingo, respectivamente.

Los cines Odeón proyectarán el filme español ‘Interperie’, dirigido por Benito Zambrano y que cuenta con el actor Luis Tosar, del miércoles 7 al domingo 11. Mientras que por otro lado, los niños podrán despedir la semana con el taller de manualidades ‘Cactus y suculentas’, que se desarrollará en L’Escorxador dentro del ciclo ‘Pequeños y pequeñas artistas 2020’.

Cines Odeón

Película: ‘Interperie’, de Benito Zambrano (2019, España).

Del miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Pases: 17:30h y 21:30h. Aforo limitado.

Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

Gran Teatro

Teatro: ‘Mrs. Dalloway de Virginia Woolf’, de Carme Portacelli.

Jueves 8 de octubre a las 21:00h.

Entradas (16€, 18€ y 20€) en la taquilla del Gran Teatro e Instanticket. Aforo limitado.

Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta por la mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta el momento de esa fiesta, por la noche. Un recorrido marcado por las horas que toca la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo que va pasando y que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. Todo ocurre en un solo día, dando la sensación de estar viviendo la trama en tiempo real. Diversos personajes que formaron parte de su vida acudirán hoy a su memoria y, después, a su casa. Clarissa es una mujer superficial en apariencia y dependiente, inmersa en una vida insustancial que ha sobrevivido a base de no mirar hacia atrás. Una mujer, como tantas otras, dedicada a hacer felices a los demás, que ha tomado decisiones en su vida sin tener en cuenta lo que de verdad deseaba. Woolf habla de feminismo, de mercantilismo, de bisexualidad, de medicina… Y del vacío existencial que es, probablemente, lo que más conecta esta novela a nuestra actualidad.

L’Escorxador (Espai Escènic)

Teatre: ‘Amant a sou’ de Julie de Grandy per Pànic Escènic Teatre, en el marc de la II Mostra de Teatre Amateur de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.

Divendres 9 d’octubre a les 21:00h.

Entrades (3€) a la taquilla del Gran Teatre i Instanticket. I a la taquilla de L'Escorxador una hora abans. Aforament limitat.

Sisi és una pintora rica i reeixida, però des que es va divorciar fa deu anys no havia tingut una relació sexual ja que, segons ella, els hòmens s’ intimiden davant d’ ella, perquè no tenen res a oferir-li… Pel seu aniversari, la seua millor amiga decideix regalar-li un obsequi molt especial… Una nit amb un gigoló professional… Jaume és un home normal, acabat de divorciar i amb grans problemes per tornar a trobar una feina per tal de passar-li la pensió als seus fills. Un bon dia, el seu millor amic li ofereix entrar a treballar a una agència molt particular… Una agència de gigolós professionals… Ara ja tot queda en mans del destí… dues històries que es creuen, dues persones que aparenten… dues persones que es troben… dues persones que es connecten… dues persones que es desmoronen. Després de la representació hi haurà un debat no moderat amb actors i tècnics de l'obra.

L’Escorxador (Espai Escènic)

Teatro: ‘Bodas de sangre’ de Federico García Lorca por Carabau Teatre, en el marco de la II Muestra de Teatro Amateur de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana.

Sábado 10 de octubre a las 21:00h.

Entradas (3€) en la taquilla del Gran Teatro e Instanticket. Y en la taquilla de L’Escorxador una hora antes. Aforo limitado.

Bodas de sangre es una de las obras maestras del teatro de Lorca. Desde Carabau Teatre queremos dar nuestra propia pincelada dramatúrgica. Cuatro intérpretes que, bajo la batuta de Rafael Martín, pretenden transmitir lo que ellos sintieron cuando les envolvió la magia lorquiana. Dos hombres muertos en la hermosura de la noche. Después de la representación habrá un debate no moderado con actores y técnicos de la obra.

L’Escorxador

Taller infantil: ‘Pequeños y pequeñas artistas 2020: Cactus y suculentas’.

Domingo 11 de octubre a las 11:00h.

Gratuito. Inscripción previa en el WhatsApp 684 08 25 55, indicando el nombre del taller y el número de personas que desean participar. Plazas limitadas.

Los y las participantes de este taller podrán recrear, utilizando diversos materiales, tanto cactus (con flores o sin ellas, con espinas o sin ellas, altos, bajos, redondos) así como plantas suculentas, tanto de tipo arbusto como plantas colgantes, con las que poder decorar nuestras casas con obras que sirvan de homenaje a la naturaleza. Utilizaremos recipientes de vidrio para crear las macetas en las que irán nuestras creaciones y podremos incluso crear una estructura en cuerda o lana para colgarlas.

L’Escorxador (Espai Escènic)

Teatro doble: Una cita con Antón Chéjov: ‘After Play’ y ‘El oso’, de Brian Friel por Teatre Circ, en el marco de la II Muestra de Teatro Amateur de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana.

Domingo 11 de octubre a partir de las 19:00h.

Entradas (3€) en la taquilla del Gran Teatro e Instanticket. Y en la taquilla de L’Escorxador una hora antes. Aforo limitado.

AFTER PLAY: Moscú, en la década de 1920. En un café decadente la sobrina de “tío Vania”, Sonia Serebriakova, de 40 años, repasa los papeles que hay sobre su mesa hasta la llegada de Andrey Prozorov, el hermano de “Tres Hermanas”. Durante su conversación, llena de engaños y esperanzas, surgirán sus verdaderas identidades y un sentimiento mutuo de atracción.

EL OSO: La viuda de Nikolai Mijáilovich, Elena Popova, está resuelta a aislarse del mundo y a guardar luto durante el resto de su vida. Un día Grígori Smirnov le reclama enérgicamente una deuda de su marido. El enfrentamiento entre los dos alcanza tonos dramáticos con ribetes humorísticos donde los personajes manifiestan su atracción y su debilidad.

Brian Friel, el autor de estas obras, ha demostrado su admiración, y profundo conocimiento de las obras de Antón Chéjov. Bellamente escritas respiran todo el ambiente del escritor ruso. Después de la representación habrá un debate no moderado con actores y técnicos de la obra.

Gran Teatro

Teatro gestual: ‘Solitudes’, de Kulunka Teatro.

Domingo 11 de octubre a las 21:00h.

Entradas (10€) en la taquilla del Gran Teatro e Instanticket. Aforo limitado.

Solitudes es la historia de un anciano, cuya principal ilusión en la vida era jugar a las cartas con su mujer, que enviuda repentinamente. Su familia, hijo y nieta, se hacen cargo de él. Pese a esforzarse de la mejor manera de la que son capaces, le atienden pero no le acompañan. El abuelo no logra hacerles entender que lo único que necesita es compañía, aunque sea jugando a las cartas tal como lo solía hacer. Se siente tan desvalido que acaba saliendo a la calle a buscar con quien jugar encontrando como única compañera una prostituta primeriza. El descubrimiento por parte del hijo de la prostituta en casa desencadenará una serie de acontecimientos cruciales en la vida de estos tres personajes. Aparentemente una historia sencilla, pero repleta de metáforas y de reflexiones acerca de las relaciones humanas, la necesidad de afecto, la incomunicación y en qué medida nuestros prejuicios son capaces de imposibilitar la felicidad de otras personas y por supuesto la nuestra. Recomendado por la Red Española de Teatros.