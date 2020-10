El concejal del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha declarado que “el pasado lunes anunciamos el hallazgo de restos arqueológicos catalogados por arqueólogos como de una relevancia extraordinaria ya que podría cambiar la hipótesis que tenemos del espacio de La Vila Murada", según informa el partido a través de un comunicado.

Navarro ha declarado que “no ha sido el PP el que ha pedido ampliar las actuaciones en esta zona sino los propios arqueólogos y expertos los que recomendaron ampliar la zona de excavación para poder hacer un informe detallado y exacto de los restos arqueológicos encontrados, pues bien, con estos hechos, se demuestra el caso omiso que hacen a los expertos”.

“Las actuaciones en calle Uberna demuestran la “protección selectiva del patrimonio” que realiza el equipo de gobierno, dependiendo de sus intereses hacen caso o no a los expertos, dependiendo de sus intereses realizan o no las catas, exponiendo su incoherencia permanente en la toma de decisiones” – Navarro continuaba- “¿Qué ha pasado con los restos arqueológicos aparecidos en Carrer Fatxo? Contestamos nosotros, que han sido ocultados sin dar explicación alguna”.

Navarro ha querido reflejar que “es el equipo de Gobierno quien tiene que tener la iniciativa, Aigües d´Elx está trabajando con toda la responsabilidad debida, mejorando el servicio que presta con las obras de renovación de la canalización, pero son PSOE y Compromis los que deberían, preocupándose por el patrimonio de todos, realizar catas para conocer la realidad de la Vila Murada”.

“Y llegado a este punto me gustaría aclarar a Compromis que el Grupo Municipal Popular, no habla de paralizar ningún proyecto como hacen otros, si no profundizar en lo hallado y otorgarle la relevancia cultural y patrimonial que merece. Nuestro Partido ha defendido, defiende y defenderá siempre la protección de todo nuestro patrimonio, ya sea en el Mercado Central, compatibilizando la construcción con la musealización de todos los hallazgos, en calle Uberna, o en cualquier punto de nuestro municipio. O se está con la defensa del Patrimonio o no se está.

Nunca haremos lo que, tanto ellos como PSOE, han hecho con todo nuestro patrimonio, taparlo y esconderlo a base de hormigón” ha concluido José Navarro,