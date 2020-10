Palacio de congresos y excusas de mal pagador

Recordemos que en diciembre de 2018, seis meses antes de las elecciones municipales, el anterior presidente de la Diputación, César Sánchez, del PP, y en apoyo a sus candidatos locales, prometió construir un Auditorio en la ciudad de Elx y financiarlo tal y como se hizo con el ADDA de Alicante.

Era una magnífica noticia. Por fin la Diputación de Alicante parecía acordarse de Elx. Téngase en cuenta que es una institución a la que financiamos todos y que, históricamente, se ha volcado siempre en Alicante ciudad. Excepto pequeñas actuaciones puntuales, nunca nos tuvieron en cuenta. Por eso resultaba tan gratamente sorprendente la noticia.

Pero llegaron las elecciones de 2019 y el resultado supuso la consolidación aquí de un Ayuntamiento de izquierdas y un fracaso de la derecha. Ante eso, la Diputación pareció ralentizar el proceso. Y, en septiembre de ése año, tras visita de Carlos González al nuevo presidente, Carlos Mazón, para recordar lo prometido, se cambió el proyecto inicial de Auditorio por un Palacio de Congresos, pero la Diputación introducía dos condicionantes para seguir adelante: Que la ubicación fuera consensuada con la oposición y fuerzas empresariales y que, en la financiación, entrara también la Generalitat.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento siempre ha manifestado, desde el equipo de gobierno, que el solar de J´Hayton, en la avda. de Novelda, era el emplazamiento idóneo. Es un espacio de propiedad municipal, tiene las dimensiones adecuadas para una instalación de este tipo, disponibilidad inmediata, bien comunicado y en un barrio como el de Carrús, con una población muy importante y con un déficit alarmante de equipamientos. Una actuación como ésta serviría de revulsivo y facilitaría una mejor integración urbanística hacia un barrio tan importante y sería una muestra de descentralización en la ciudad. Es una adecuada elección.

Sin embargo, para el PP local, algún grupo de empresarios y la Diputación la ubicación no les gusta. Prefieren Candalix. Es legítimo. Y, además, está en el centro. Aunque no parece importar que Candalix no es íntegramente municipal, que su disponibilidad no sería inmediata y, sobre todo, que está en una zona que estaría afectada por la nueva Ley del Palmeral por su impacto en el mismo. Hasta se ha propuesto que la UMH haga un estudio de ubicación idónea, ya que dudan de la capacidad del Ayuntamiento para encontrarla. Y todo ello bajo el manto de búsqueda del mejor consenso, según se dice. Y así lo reclama, ahora, hasta el partido que aprobó el Mercado Central con nulo consenso.

La propuesta de J´Hayton goza del apoyo del vecindario del barrio. Hasta se sometió a referéndum, en su día, el modelo de Auditorio, uso que se podría compartir. Es una de las decisiones sometidas a votación popular nada menos. Y la propuesta la hace el órgano legítimamente capacitado, en democracia, para hacerla como es el equipo de gobierno. Por eso resulta más extraño aún que la Diputación favorezca el cuestionamiento de un emplazamiento decidido por su Ayuntamiento.

Es fácil, por tanto, pensar que la maniobra de la Diputación de apoyar pedir informes es una táctica dilatoria hasta que lleguen tiempos mejores o cambien los resultados electorales. Igual pasa con la propuesta de financiación. Antes de las últimas elecciones, la Diputación pagaba el 100%. En septiembre de 2019 ya pedía que también entrara la Generalitat y, hace unos días, pedía que también lo hiciera el Estado y los fondos europeos. Poco más y no tendría que pagar nada. Ya dice el refrán que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Debe mantenerse el compromiso que se anunció de financiación total a Elx, como hizo la Diputación con Alicante ciudad y, si ella quiere, puede buscar sus propias fuentes de financiación, pero sin condicionar lo que prometió, ya que parecería que busca excusas de mal pagador para no cumplir.

En definitiva, es hora de que se concreten los compromisos adquiridos. En los presupuestos de 2020 no figuró nada para esto. Esperemos que, para los de 2021 figure cantidad suficiente para llevar adelante el proyecto. Lo contrario sería confirmar los peores presagios sobre la volatilidad de algunas promesas.