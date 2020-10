El parque zoológico ilicitano se encuentra de enhorabuena tras el parto exitoso de su hembra de jirafa, Bernardette (8 años), que ha dado a luz a un macho en perfecto estado. Las jirafas paren de pie, de manera que la primera experiencia en el mundo de la cría es una caída al suelo desde una altura de unos dos metros. Lo normal es que se levanten y den sus primeros pasos pasadas una o dos horas, ya que, como cualquier animal herbívoro y presa, por tanto, de depredadores carnívoros, están hechos para poder seguir a la madre cuanto antes. El equipo veterinario procedió con el protocolo habitual de chequeo, identificación y suministro de vitaminas y vacunas en los días posteriores. “Todas las comprobaciones iniciales nos indican que, tanto mamá, como cría, se encuentran en buen estado, aunque por nuestra parte siempre intentamos, de forma preventiva, aportar unas defensas extra”, explica Pilar Soriano, veterinaria de Río Safari Elche.

Las jirafas alojadas en Río Safari Elche forman parte de un programa exhaustivo de cuidado y gestión de la población existente en zoos europeos, con el fin de manejar responsablemente las posibilidades de conservación y reproducción de estos animales, que en su hábitat natural se encuentran amenazados. Bernardette y David, la pareja adulta, son ejemplares de la subespecie de Namibia o Angola, y ambos nacieron en sendos zoos portugueses, y fueron trasladados como juveniles o sub-adultos a Río Safari Elche después de que el parque ilicitano construyera una nueva instalación de 6.000 m², cumpliendo con los estándares de alojamiento y bienestar de los que informa el grupo de expertos en la especie a nivel europeo.

El nacimiento de un animal tan icónico como lo es la jirafa, cuya morfología reconocemos instantáneamente y que está presente en nuestro conocimiento sobre la naturaleza desde la infancia, es una muy feliz noticia para el equipo de Río Safari Elche, formado por un grupo de profesionales incansables, desde cuidadores hasta veterinarios, pasando por cocina de dietas animales y mantenimiento de instalaciones, que no han dejado de trabajar en todo el año, a pesar de la crisis acontecida y el cierre al público de tres meses que vivió la institución. “Nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento, como no podía ser de otra manera, para proveer todas las condiciones de bienestar, cuidado, abastecimiento, limpieza… que requieren todos nuestros animales. Una buena noticia, como lo es el nacimiento de un animal, y más tratándose de una de las especies con cuya conservación colaboramos a nivel internacional, no hace sino reforzar nuestras energías y nuestra motivación para seguir trabajando duro, pase lo que pase”, comenta Abel Ibáñez, gerente del parque.

Río Safari Elche, miembro de las asociaciones ibérica (AIZA) y europea (EAZA) de zoos y acuarios, participa activamente en varios programas de conservación de especies amenazadas, como el del orangután de Borneo, el mono mangabey de cresta negra o el hipopótamo pigmeo, especies todas ellas para las cuales ha construido instalaciones nuevas en el transcurso de los últimos años, ello hecho posible gracias a las entradas de sus visitantes.